Dobre wieści dla Ukrainy. Senat USA zablokował ważną ustawę

Demokraci w Senacie USA zablokowali we wtorek republikańskie starania o szybkie zatwierdzenie ustawy zapewniającej nadzwyczajną pomoc dla Izraela, która przeszła w zeszłym tygodniu przez Izbę Reprezentantów, ale która nie przewiduje pomocy dla Ukrainy w wojnie z Rosją.

Republikański senator Roger Marshall powiedział: „Czas jest najważniejszy i to konieczne aby Senat nie opóźniał dostarczenia tej kluczowej pomocy dla Izraela o kolejny dzień".

Sprzeciw Demokratów. Pomoc Ukrainie wskazana we wniosku

Demokraci wyrazili sprzeciw. Zaznaczyli, że zapewnienie pomocy Ukrainie, a także Izraelowi znalazło się we wniosku o finansowanie (w wysokości 106 miliardów dolarów), który prezydent Joe Biden wysłał do Kongresu w zeszłym miesiącu. Oprócz była w nim mowa o pomocy humanitarnej, finansowaniu bezpieczeństwa granic i pieniędzy na odepchnięcie Chin na Indo-Pacyfiku.

– Nasi sojusznicy na Ukrainie nie mogą sobie pozwolić na opóźnienia i nasi sojusznicy w Izraelu też nie – powiedziała demokratyczna senator Patty Murray, która przewodniczy Senackiej Komisji Budżetowej.

Oskarżyli także Republikanów z Izby Reprezentantów o igranie polityczne z kryzysem w Izraelu, czyli opóźnianie pomocy dla państwa żydowskiego poprzez wiązanie wsparcia z obcięciem funduszy dla Urzędu Skarbowego, zamiast napisania dwupartyjnej ustawy poświęconej tej kwestii.

Ustawa amerykańskiej Izby Reprezentantów zapewnia Izraelowi 14,3 miliarda dolarów finansowania w odpowiedzi na atak islamistycznej grupy Hamas z 7 października, a także odpowiadające mu cięcia w finansowaniu urzędu podatkowego.

Jeszcze przed głosowaniem amerykańscy senatorowie obu partii wyrazili wątpliwości co do projektu. Prezydent Joe Biden już wcześniej dał do zrozumienia, że prezydent zawetuje taką ustawę, jeśli trafi ona na jego biurko.

