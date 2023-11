Współpracownik Zełenskiego o wizji „nagłego” zakończenia wojny. „Trwa wyścig”

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy w najnowszym wywiadzie odniósł się do pytania o termin zakończenia wojny, którą rozpętała Rosja. Andrij Jermak stwierdził, że wskazanie konkretnej daty jest niezwykle trudne, ale dodał, że może do tego dojść „nagle”. – Myślę, że nikt nie wie, kiedy wojna się skończy, ale może zakończyć się nagle. I o to właśnie chodzi. Wpływa na to wiele czynników. Ale naprawdę chciałbym, aby doszło do tego jak najszybciej – powiedział w rozmowie z Natalią Mosijczuk.

W dalszej części wywiadu Andrij Jermak użył metafory o sportowym zabarwieniu. – Jeśli posłużymy się porównaniem i przyjmiemy, że trwa wyścig na 100 metrów, to myślę, że przebiegliśmy już 70 metrów. Ale ten ostatni odcinek, te 30 metrów, jest najtrudniejszy. A jeśli zaczniesz postrzegać siebie jako zwycięzcę, możesz stracić wszystko – ostrzegł.

Doradca Zełenskiego o czterech krokach. „Nie ma innej drogi”

Z kolei Mychajło Podolak podkreślił, że należy wykonać cztery konkretne kroki, aby stworzyć podwaliny pod budowę bezpiecznego świata. Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest przekonany, że należy przestać „słuchać i reagować na oświadczenia Rosji”, bo są przepełnione kłamstwami, a w rezultacie po prostu oderwane od rzeczywistości.

Mychajło Podolak podkreślił, że Rosja musi zostać pokonana na polu bitwy w Ukrainie, a następnie odpowiedzieć za zbrodnie wojenne i wypłacić odszkodowania za zniszczenia. „Historyczna lekcja dla pokoleń. Nie ma innej drogi” – zaznaczył. Czwarty krok dotyczy „elity politycznej” w Rosji, która zdaniem Podolaka musi zostać wymieniona, a dopiero, gdy te wszystkie zadania zostaną zrealizowane, „świat będzie miał szanse powrócić do zasad i prawa”.

„Choć niektórzy chcieliby nie akceptować spraw oczywistych lub grać w tradycyjną grę »przerzućmy odpowiedzialność na przyszłe pokolenia«, dziś wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że głównym dostawcą całkowitego zniszczenia globalnej przestrzeni politycznej i zasad międzynarodowych jest Rosja” – podkreślił Mychajło Podolak.

