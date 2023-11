To nagranie robi furorę wśród rosyjskich propagandystów. Ma zawierać wypowiedź Elona Muska

Na początku listopada brytyjski dziennik „The Economist” opublikował wywiad z gen. Wałerijem Załużnym, naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy.

Gorzki komentarz gen. Załużnego ws. kontrofensywy

Gen. Załużny przyznał, że rozpoczęta na początku czerwca kontrofensywa Ukrainy zakończyła się fiaskiem, a na froncie doszło do impasu. Walki z Rosjanami zamieniły się w wojnę pozycyjną.

Tłumaczył, że żadna ze stron nie ma obecnie szans na uzyskanie przewagi, gdyż jest wyposażona technologicznie na tym samym poziomie. Dał jasno do zrozumienia, że nie ma zamierza pochopnie szafować życiem swoich żołnierzy.

– Rosja to państwo feudalne, w którym najtańszym zasobem jest ludzkie życie. A dla nas najdroższą rzeczą, jaką mamy, są nasi ludzie – skwitował szef ukraińskiej armii.

Musk nazwał Zełenskiego rzeźnikiem?

W środę, 15 listopada, w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które ma zawierać wypowiedź Elona Muska. Szef koncernów Tesla i SpaceX miał rzekomo pochwalić postawę gen. Załużnego i jednocześnie określić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego mianem rzeźnika.

– Myślę, że Załużny jest zdecydowanie kimś, kto ceni życie swoich ludzi. I trzeźwo patrzy na to, co się dzieje. Zełenski od dawna żyje w swojej rzeźnickiej rzeczywistości, a ta nie pasuje do rzeczywistości – miał powiedzieć Musk.

Nie wiadomo, czy wspomniane nagranie jest prawdziwe, czy np. zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Miliarder nie potwierdził dotychczas autentyczności przytoczonych słów.

Mimo tego, rzekoma wypowiedź Muska robi furorę wśród rosyjskich propagandystów. Została ona udostępniona np. na powiązanych z Grupą Wagnera kanałach Telegramu.

