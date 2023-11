Rosja ściga Jamalę. Wymowna reakcja laureatki Eurowizji

Susana Alimiwna Dżamaładinowa, Ukrainka krymskotatarskiego pochodzenia znana pod pseudonimem Jamala, znalazła się na rosyjskiej liście poszukiwanych. Poinformowały o tym rosyjskie państwowe agencje informacyjne RIA i TASS.

Ministerstwo spraw wewnętrznych oskarża 40-letnią zwyciężczynię Eurowizji o dyskredytowanie moskiewskiej armii. Strona Mediazona podała, że Moskwa umieściła Jamalę na liście poszukiwanych w październiku, a w listopadzie piosenkarka została zaocznie aresztowany przez rosyjski sąd.

Jamala głośno krytykuje rosyjską okupację jej rodzinnego Półwyspu Krymskiego i inwazję na Ukrainę, W 2016 roku wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji z utworem "1944", który opowiada o deportacji i czystkach etnicznych około 200 000 Tatarów krymskich przeprowadzonych przez władze radzieckie w maju 1944 roku.

– Bez względu na to, gdzie jestem, priorytetem jest dla mnie przypomnienie, że cudzoziemcy przybyli do mojego domu, aby zabić i okaleczyć życie, zniszczyć i przepisać moją kulturę – powiedziała na spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przed podróżą do USA w 2022 roku. –To wydarzyło się w 1944 roku, potem w 2014 roku, a teraz znowu. Teraz wszyscy w Ukrainie rozumieją, że może się to przydarzyć każdemu, jeśli zło nie zostanie powstrzymane i postawione przed wymiarem sprawiedliwości za zbrodnie – mówiła.