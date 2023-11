Co się wydarzy na ukraińskim froncie? „Rosjanie wiedzą, że mają ostatni moment”

Zdaniem Bartłomieja Małczyka, analityka śledzącego sytuację na froncie ukraińskim, rysują się coraz czarniejsze scenariusze rozwoju sytuacji, choć Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekonuje, że w pełni ją kontrolują. – Ukraińcy nie mają sił, by wyprowadzić z Awdijiwki jakiekolwiek uderzenia. Obawiam się, że do końca konfliktu nie będą mieli zdolności do działań ofensywnych – powiedział ekspert w rozmowie z „Kanałem Politycznym” w serwisie YouTube.

„Rosjanie wiedzą, że mają ostatni moment”

Zdaniem Małczyka Rosjanie przygotowują się do ofensywy, która będzie odpowiedzią na nieudaną ofensywę ukraińską, rozpoczętą wiosną tego roku.

– Rosjanie wiedzą, że mają ostatni moment do przeprowadzenia ofensywy, bo chcą zasiąść do stołu i rozmów pokojowych na swoich warunkach – przekonuje analityk. Jego zdaniem, „Ukraińcy, jeśli będą postępować tak głupio jak np. pod Bachmutem, to nie będzie kto miał odpierać tej ofensywy rosyjskiej”.

– Rosyjska fantazja nie zna granic, także równie dobrze można się spodziewać, że będą „walić czołem w ścianę” i uderzać na jakimś silnie umocnionym kierunku frontu – powiedział Małczyk.



Wojna w Ukrainie. Przygotowania do ofensywy

Przed ofensywą Rosjan przestrzegał też kilka dni temu emerytowany niemiecki generał Harald Kujat, były szef sztabu niemieckich sił zbrojnych Bundeswehry i były przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO. – W pewnym momencie Rosjanie faktycznie rozpoczną potężną ofensywę, ponieważ skoncentrowali ogromne siły na tyłach. Mówią o 350 tysiącach żołnierzy. Utworzyli nową formację armii, 25. Armię Połączonych Sił Zbrojnych. Koncentrują znaczne siły, a to może oznaczać, że przygotowują się do przełomu – przewidywał niemiecki generał w rozmowie z kanałem HKCM.

Według gen. Kujata Rosjanie „będą starali się zdobyć Odessę, bo Rosja postrzega ją jako historycznie ważne rosyjskie miasto”. – Będzie to również oznaczać, że będą starali się przedostać do Naddniestrza. To opcja minimalna – dodał.

