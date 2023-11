Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał właśnie ustawę o budżecie federalnym na lata 2024-2026, która przewiduje rekordowe wydatki na wojnę w Ukrainie. Niewiele wskazuje na to, by rozpoczęta w lutym 2022 inwazja miała doprowadzić do zwycięstwa którejś ze stron. W ostatnim czasie w Kijowie często pojawiają się przedstawiciele Unii Europejskiej. Eksperci podkreślają jednak, że od rozmów do członkostwa daleka droga.

– Szybkie przystąpienie Ukrainy do NATO przekona rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o daremności wojny w Ukrainie – stwierdził były ambasador USA przy NATO, a także były przedstawiciel USA na Ukrainie Kurt Volker, podczas konferencji w Parlamencie Europejskim.

– Jestem przekonany, że dzisiejsza polityka NATO w sposób niezamierzony wysyła Putinowi sygnał, aby kontynuował działania wojenne. Ponieważ mówimy, że Ukraina stanie się członkiem w dłuższej perspektywie, ale nie możemy wprowadzić jej do NATO, dopóki ta wojna będzie trwała – ocenił.

Władimir Miedinski: Rosja nigdy nie zdecydowała się na podbój Ukrainy

Tymczasem rosyjski polityk ukraińskiego pochodzenia ujawnił szczegóły negocjacji z wiosny 2022 r. – Rosja nigdy nie zdecydowała się na podbój Ukrainy – oświadczył Władimir Miedinski, były minister kultury Federacji Rosyjskiej, obecnie przedstawiany przez rosyjskojęzyczne media jako asystent Władimira Putina.

Ria Novosti poinformowała, że Miedinski podzielił się szczegółami negocjacji z Ukrainą, które odbyły się w Turcji wiosną 2022 roku. Według niego, oprócz utrzymania neutralnego statusu Ukrainy i braku wejścia tego kraju do NATO, strona rosyjska zabiegała o uznanie rosyjskiego suwerenność nad Krymem, a następnie niepodległość republik Donbasu.

– Wyszliśmy z potrzeby ochrony ludności rosyjskojęzycznej. Rosja nigdy nie postawiła sobie za cel podboju Ukrainy. W związku z tym Zachód i Wołodymyr Zełenski wciągnęli nasze kraje w pełnoprawne działania militarne – powiedział.

Czytaj też:

Tajemniczy lot z Moskwy do Bobrujska na Białorusi. „Może być powiązany z Grupą Wagnera”Czytaj też:

Pierwsza taka wizyta Ławrowa od wybuchu wojny. Odwiedzi kraj NATO