Nowe informacje ws. otrucia żony szefa ukraińskiego wywiadu. To dodano jej do jedzenia

Żona szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanowa została otruta arsenem – podała 29 listopada niezależna ukraińska agencja informacyjna UNIAN. Poinformował o tym były szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy Walerij Kondratiuk w rozmowie z Radiem Wolność. Ciężkie metale w ciele kobiety ujawnione zostały w trakcie badań.

Żona szefa wywiadu otruta. Poszkodowani także oficerowie

Walerij Kondratiuk poinformował, że oprócz Budanowej zatruto kilku wysokich rangą urzędników Głównego Zarządu Wywiadowczego. Mają mieć te same objawy, co żona szefa służb ukraińskich. Na ten moment nie wiadomo jednak, w jaki sposób pierwiastki dostały się do ustroju zarówno oficerów, jak i poszkodowanej.

Były szef zagranicznego wywiadu Kondratiuk wyjaśnia, że „rosyjskie służby specjalne nigdy nie zaprzestały prób zniszczenia Kiryło Budanowa, a także personelu DIU [Wywiad Obronny Ukrainy – red.]”. Kondratiuk twierdzi, że Władimir Putin mści się za doznane w przeszłości upokorzenia, które zapewnił mu wywiad pod dowództwem Budanowa.

Żona szefa służb wkrótce opuści szpital

UNIAN podaje, że Marianna Budanowa przebywa w jednej z placówek medycznych na Ukrainie, gdzie cały czas pozostaje pod opieką lekarzy. Przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Andrij Jusow potwierdził te informacje. Wkrótce kobieta najprawdopodobniej opuści szpital.

Ukraińska Prawda opisywała też 28 listopada szczegóły zdarzenia. Niedługo po posiłku Budanowa zaczęła skarżyć się na swoje złe samopoczucie. Następnie przeprowadzono testy, które wskazywały na zatrucie. Anonimowe źródło redakcji ukraińskiego medium informowało wtedy także, że żona Budanowa zaczęła odczuwać objawy szybciej niż inni, bo jest niska i ma niedowagę.

Czytaj też:

Kolejne przejście graniczne nieczynne dla ciężarówek. To już piąty punkt kontrolnyCzytaj też:

Werbunek kobiet do rosyjskiej armii najemników. Niektóre zostaną snajperami