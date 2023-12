Rosja odpowiada na ćwiczenia NATO? Szojgu o szczegółach „Ocean-2024”

Według Szojgu w „Ocean-2024” wezmą udział wszystkie rodzaje rosyjskich sił zbrojnych. Ponadto planowane jest przeprowadzenie szeregu ćwiczeń w ramach przygotowań, w tym z jednostkami obcych państw (które nie zostały określone). Według Szojgu takich ćwiczeń odbędzie się „około 20”, w tym cztery w ramach OUBZ (Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym) i SCO (Szanghajskiej Organizacji Współpracy).

„Przeprowadzenie szeregu działań szkolenia bojowego zapewni realizację zadań mających na celu ochronę interesów narodowych i reakcję we właściwym czasie na zmiany sytuacji wojskowo-politycznej” – dodał Szojgu.

W tym roku Rosja nie prowadziłazaplanowanych ćwiczeń wojskowych „Zapad”, które wypadają co dwa lata. Poprzednie manewry odbyły się we wrześniu 2021 r., na pięć miesięcy przed rosyjską inwazją na Ukrainę na pełną skalę. W ćwiczeniach wzięło udział 200 tys. żołnierzy z Rosji i Białorusi, chociaż oficjalnie raportowano o 12,8 tys. W innym wypadku konieczne byłoby dopuszczenie zagranicznych obserwatorów. Były to „największe ćwiczenia przeprowadzone w Europie od blisko 40 lat”.

NATO zapowiada największe ćwiczenia od czasów zimnej wojny

25 lutego, niemal dokładnie w drugą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę rozpoczną się ćwiczenia wojskowe „Dragon-24”, które potrwają do 14 marca. Poinformowało o tym polskie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

To element największych ćwiczeń wojskowych NATO po zakończeniu zimnej wojny, „Steadfast Defender 2024”. Ma w nich wziąć udział 15 tysięcy polskich żołnierzy oraz kilka tysięcy wojskowych z państw sojuszniczych. „W sumie ok. 20 tysięcy z dziewięciu krajów, m.in. Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Turcy. W tym stacjonujący w Polsce batalion 3. dywizji piechoty USA” – czytamy. Żołnierze mają ćwiczyć na poligonach (m.in. w Drawsku Pomorskim) oraz w tzw. terenie przygodnym.

