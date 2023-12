Kongres musi pilnie przegłosować przekazanie środków Ukrainie. Od tego zależą dalsze losy kraju

Senator Chuck Schumer – lider izby wyższej Kongresu USA – zapowiedział, że w tym tygodniu odbędzie się głosowanie proceduralne ws. dodatkowych środków pieniężnych, które przekazane zostaną na cele humanitarne w Strefie Gazy, dla regionu Indo-Pacyfiku, Izraela, a także Ukrainy – podaje Ukraińska Prawda.

61 mld dolarów dla Ukrainy, 14,3 mld dla Izraela



Chodzi o niemałą sumę – 106 mld dolarów. – Wzywam każdego senatora, aby zastanowił się, gdzie jesteśmy w tym historycznym momencie. Bezpieczeństwo narodowe Ameryki jest zagrożone na całym świecie – w Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Indo-Pacyfiku. Może to ukształtować trajektorię demokracji na nadchodzące lata – podkreślił lider demokratów.

We wrześniu Biały Dom wystąpił do Kongresu z pakietem dodatkowego finansowania, które w głównej mierze miało zostać przekazane na rzecz Ukrainy (61 mld dolarów).

Zełenski powie im, „co leży na szali”



Ukraińska Prawda przytacza stanowisko Mike'a Johnsona, który – jako przedstawiciel prawicy – wyszedł z propozycją przekazania środków Ukrainie i Izraelowi. Republikanie nie mogą jednak od pewnego czasu ustalić szczegółów odnośnie rozdysponowania środków, które mają zostać przekazane także na zapewnienie bezpieczeństwa na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Wsparcie Ukrainy to ważny element, ale nie jedyny, który jest brany pod uwagę w dyskusjach.



We wtorek za pośrednictwem internetu „usiąść” do rozmowy z senatorami ma Wołodymyr Zełenski, o czym poinformował Schumer. Prezydent Ukrainy ma wprost powiedzieć im, „co leży na szali”, jeśli Amerykanie nie pomogą broniącym się przed Rosjanami. Warto podkreślić, że to ostatni moment, ponieważ środki na zakup sprzętu i broni dla Ukrainy niedługo się wyczerpią. Jeśli więc żaden projekt nie zostanie przegłosowany, USA przestanie wspierać zaatakowany przez Rosjan kraj, a bez wsparcia wojsko może szybko ponieść porażkę w wielu miejscach na linii frontu.



Biały Dom „nie ma więcej pieniędzy”



Dyrektor ds. budżetu w Białym Domu Shalanda Young, na początku tygodnia napisała list, w którym jasno podkreślaiła że „jeśli ukraińska gospodarka upadnie, [Ukraińcy – red.] nie będą w stanie kontynuować walki” — czytamy. Dodała, że Biały Dom „nie ma więcej pieniędzy — i czasu” – cytuje niemiecki dziennik „Welt”. Natychmiast więc odblokowane muszą zostać kolejne miliardy dolarów.

