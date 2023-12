Szef gabinetu Zełenskiego w Waszyngtonie. „Duże ryzyko przegrania wojny”

Kongres USA już dawno nie był tak podzielony w sprawie pomocy finansowej dla walczącej Ukrainy. We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niespodziewanie odwołał swój udział w zdalnej debacie, na której miał zdać senatorom relację z ostatnich wydarzeń na froncie.

Guardian zauważa, że coraz więcej członków Partii Republikańskiej przyjmuje podejście Donalda Trumpa "America First" do polityki zagranicznej i coraz więcej prawicowych ustawodawców zaczęło podejrzliwie podchodzić do finansowania Ukrainy. Demokraci są zdania, że druga strona wykorzystuje wojnę jako pretekst do zabezpieczenia krajowych priorytetów. Pierwsze głosowanie w sprawie projektu pomocy zaplanowano na środę.

Czy USA wstrzymają wsparcie dla Ukrainy?

Andrij Jermak, szef sztabu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego we wtorek mówił, że odroczenie amerykańskiej pomocy dla Kijowa, nad którym debatuje Kongres, stworzyłoby „duże ryzyko” przegrania przez Ukrainę wojny z Rosją. Przemówienie wygłosił po angielsku.

„Uwagi Andrija Jermaka były jednymi z najbardziej szczerych, jakie padły z ust wysokiego rangą urzędnika w Kijowie, w obliczu niepewności co do przyszłości ważnych pakietów pomocowych Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, gdy trwa wojna z Rosją” – pisze Reuters.

Jermak dodał, że ewentualne odroczenie pomocy „stwarza duże ryzyko, że możemy znaleźć się w tej samej sytuacji, w której znajdujemy się teraz”.

– I oczywiście sprawia to, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że nie będziemy mogli stopniowo wyzwalać kraju i stwarza duże ryzyko przegrania tej wojny – zaznaczył.

Administracja prezydenta Joe Bidena zwróciła się w październiku do Kongresu o prawie 106 miliardów dolarów na sfinansowanie ambitnych planów dla Ukrainy, Izraela i bezpieczeństwa granic USA, ale Republikanie, którzy kontrolują Izbę Reprezentantów niewielką większością głosów, odrzucili ten pakiet.

Ukraiński rząd spodziewa się w przyszłym roku deficytu budżetowego w wysokości 43 miliardów dolarów.

