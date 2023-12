Zasiadał w parlamencie Ukrainy, przeszedł na stronę Rosji. Pod Moskwą znaleziono jego zwłoki

We wtorkowy wieczór, 5 grudnia, w miejscowości Suponewo nieopodal Moskwy doszło do zabójstwa. Wkrótce wyszło na jaw, że ofiarą był Ilja Kywa. To pochodzący z Połtawy były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy.

Kywa popierał napaść na Ukrainę

Kywa dostał się do parlamentu Ukrainy w 2019 r. z list prorosyjskiej partii „Platforma Opozycyjna – Za życie”. Zbiegł na terytorium Rosji tuż przed 24 lutego 2022 r. W trakcie trwania pełnoskalowej napaści na Ukrainę Kywa wielokrotnie pojawiał się w rosyjskich mediach.

Nie miał skrupułów, aby krytykować władze swojego kraju i wyrażać poparcie dla Władimira Putina. Posunął się nawet do stwierdzenia, że „naród ukraiński potrzebuje wyzwolenia”. W listopadzie tego roku Kywa został zaocznie skazany przez sąd we Lwowie na karę 14 lat pozbawienia wolności za zdradę stanu.

Kywa został zlikwidowany przez SBU

W środę, 6 grudnia, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow oświadczył, że Kywa został zlikwidowany w zamachu przeprowadzonym przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy.

– Tak, możemy potwierdzić (...). I ten sam los spotka innych zdrajców Ukrainy i popleczników reżimu Putina – skwitował Jusow.

W jaki sposób zginął Kywa?

Tego samego dnia Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej opublikował komunikat, w którym poinformowano o wszczęciu postępowania w sprawie śmierci byłego deputowanego Ukrainy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Kywa został zastrzelony.

„Nieznana osoba oddała strzały do ofiary z niezidentyfikowanej broni. Mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. (...) Do śledztwa włączyła się grupa najbardziej doświadczonych śledczych i kryminologów. Obecnie trwają oględziny miejsca zdarzenia i czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności zdarzenia i osób zaangażowanych w morderstwo” – czytamy w opublikowanym na Telegramie komunikacie.

