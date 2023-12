Niepokojące dla Ukrainy dane. Poziom wsparcia najniższy od stycznia 2022 r.

W Stanach Zjednoczonych trwa impas w sprawie kolejnego pakietu wsparcia dla Ukrainy.

Biden ostrzegał. „Putin zamierza iść dalej”

W środę, 6 grudnia, Senat głosami republikanów zablokował prace nad ustawą, która przewiduje m.in. przeznaczenie 61 miliardów dolarów na pomoc władzom w Kijowie. Na nic zdał się apel ze strony prezydenta Joe Bidena.

– Jeśli Putin zajmie Ukrainę, to na tym nie poprzestanie... Ważne, by widzieć to w szerszej perspektywie. Zamierza iść dalej, wyraził się dość jasno – zwrócił się Biden do kongresmenów przed głosowaniem.

Kilka dni wcześniej Dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu Białego Domu Shalanda Young ostrzegła, że fundusze na dalsze wspieranie władz w Kijowie mogą wyczerpać się jeszcze przed końcem roku.

Skala zachodniej pomocy dla Ukrainy znacznie spadła

Z opublikowanych właśnie wyników badań, które przeprowadził think tank Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii wynika, że impas w Waszyngtonie nie jest jedynym powodem do zmartwień Kijowa.

Okazuje się, że problem jest znacznie szerszy. W okresie od sierpnia do października tego roku skala zadeklarowanej pomocy ze strony krajów Zachodu osiągnęła najniższy poziom od stycznia 2022 r., czyli jeszcze przed rozpoczęciem inwazji Rosji.

UE dogania USA

Skala pomocy we wspomnianym okresie została oszacowana na 2,11 mld euro. Oznacza to także spadek o blisko 90 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Dotychczas Ukraina otrzymywała największe wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii prognozuje, że wkrótce może się to zmienić. Państwa członkowskie Unii Europejskiej doganiają Stany Zjednoczone pod względem skali zadeklarowanej pomocy.

