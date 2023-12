Zełenska ostrzega w wywiadzie dla BBC. „To dla nas sprawa życia”

W ubiegłą środę, 6 grudnia, Senat Stanów Zjednoczonych zablokował prace nad ustawą, która ma olbrzymie znaczenie dla dalszego biegu wojny na Ukrainie.

Skala pomocy dla Ukrainy zmniejszyła się

Chodzi o przekazanie władzom w Kijowie 61 mld dolarów. Dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu Białego Domu Shalanda Young ostrzegła, że fundusze na dalsze wspieranie Ukrainy mogą wyczerpać się jeszcze przed końcem roku.

– Jeśli Putin zajmie Ukrainę, to na tym nie poprzestanie... Ważne, by widzieć to w szerszej perspektywie. Zamierza iść dalej, wyraził się dość jasno – ostrzegł prezydent Joe Biden.

Jak wynika z badań Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, to niejedyne zmartwienie Ukrainy. Skala pomocy ze strony wszystkich krajów Zachodu, która została udzielona między sierpniem a październikiem tego roku, była aż o 90 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Ołena Zełenska: To dla nas sprawa życia

Tuż po decyzji amerykańskich senatorów telewizja BBC przeprowadziła wywiad z Ołeną Zełeńską, żoną prezydenta Ukrainy. Fragment wywiadu został opublikowany w sobotę, 9 grudnia. Zełeńska ostrzegła, że Ukraińcom grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, jeśli Zachód zrezygnuje z ich dalszego wspierania w walce z Rosją.

– Naprawdę potrzebujemy pomocy. Krótko mówiąc, nie możemy się zmęczyć tą sytuacją, bo jeśli to zrobimy, umrzemy. A jeśli świat się zmęczy, to po prostu pozwoli nam umrzeć. Bardzo nas boli, gdy widzimy oznaki, że żarliwa chęć pomocy może osłabnąć. To dla nas sprawa życia – powiedziała Zełenska.

Cały wywiad z żoną prezydenta Ukrainy zostanie wyemitowany na antenie BBC w niedzielę, 10 grudnia, o godz. 9 lokalnego czasu (w Polsce będzie wówczas godz. 10).

