Tusk w expose nie zapomniał o Ukrainie: Nie mogę słuchać polityków mówiących o zmęczeniu

Donald Tusk odniósł się do misji Wołodymyra Zełenskiego, który – jak wskazał – próbuje przekonać na nowo świat do tego, o co idzie gra; że atak Rosji na Ukrainę, to w rzeczywistości atak na nas wszystkich. – Powinniśmy głośno i zdecydowanie domagać się mobilizacji świata Zachodu do pomocy Ukrainie w tej wojnie. Nie ma dla takiego myślenia żadnej alternatywy – podkreślił.

– Już nie mogę słuchać polityków – europejskich, z państw Zachodu – którzy mówią coś o zmęczeniu sytuacją w Ukrainie. Oni są zmęczeni. Mówią to w twarz Zełenskiemu, że nie mają siły, są wyczerpani. Zadaniem Polski, nowe rządu, nas wszystkich jest głośno, stanowczo domagać się od wspólnoty Zachodu determinacji w pomocy Ukrainie. Będę to robił od pierwszego dnia – mówił w expose premier Donald Tusk.

Donald Tusk: To naprawdę nie jest takie trudne

Szef nowego rządu wskazał, że pełne zaangażowanie Polski na rzecz Ukrainy nie może oznaczać pewnej asertywności o polskie interesy przedsiębiorców, rolników, kierowców.

– To naprawdę nie jest takie trudne, pomagać naszemu sojusznikowi, bratu, zaprzyjaźnionej Ukrainie. To nie jest tak trudne umieć widzieć te dwie sprawy w sposób precyzyjny. Czyli pełne polskie zaangażowanie, bo nas nikt nie musi uczyć solidarności na elementarnym poziomie. Równocześnie będziemy precyzyjnie i jak będzie trzeba to w sposób twardy, pilnować interesów Polski z każdym sąsiadem, który wspólnie z nami chce budować świat – podkreślił.

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski bacznie śledził wydarzenia w naszym Sejmie. Pogratulował Donaldowi Tuskowi wyboru na nowego premiera. „Przyszłość Ukrainy i Polski leży w jedności, wzajemnej pomocy” – skomentował na X ukraiński prezydent.

Czytaj też:

Expose Tuska przerwane przez okrzyki. „Nie rozpłaczę się”Czytaj też:

Exposé Donalda Tuska. „Chciałbym podziękować Polsce”