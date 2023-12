Ukraina zmobilizuje dodatkowe 500 tys. żołnierzy? Zełenski: Potrzebuję konkretów

We wtorek, 19 grudnia, prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił na konferencji prasowej, w trakcie której podsumował mijający rok.

Zełenski: Powinien to być kompleksowy plan

Poinformował wówczas, że dowództwo ukraińskiej armii zwróciła się o zmobilizowanie do walki z Rosją kolejnych żołnierzy. Chodzi o nawet pół miliona mężczyzn. Zełenski zaznaczył, że jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje w tej sprawie.

Tłumaczył, że oczekuje od dowództwa przedstawienia większej liczby argumentów za tym pomysłem, gdyż „to kwestia ludzi, sprawiedliwości, zdolności obronnych i finansów”. Zaznaczył, że zmobilizowanie wspomnianej liczny żołnierzy pochłonęłoby ok. 500 miliardów hrywien.

– Myślę, że to pytanie jest bardzo delikatne. (...) Zaproponowali zmobilizowanie dodatkowych 450-500 tys. osób. (...) Potrzebuję konkretów dotyczących ludzi, bo co stanie się z milionową armią Ukrainy? (...) Co stanie się z tymi ludźmi, którzy są tam [na froncie – red.'] na co dzień, co stanie się z tymi, którzy od dwóch lat chronią nasz kraj? Mamy sprawy rotacyjne, są sprawy urlopowe, czyli powinien to być plan kompleksowy – oświadczył prezydent Ukrainy.

Wsparcie ze strony USA zostanie wstrzymane?

Warto dodać, że braki kadrowe w armii to są jedynym problemem, z którym borykają się władze w Kijowie. Od wielu tygodni w Kongresie Stanów Zjednoczonych trwa impas w sprawie przekazania Ukrainie pakietu pomocy o wartości ok. 60 mld dolarów.

Biały Dom alarmował, że jeśli kongresmeni nie dojdą do porozumienia, fundusze na dalsze wspieranie Ukrainy – przede wszystkim zakup broni i amunicji – mogą wyczerpać się jeszcze przed końcem roku. Tymczasem Rosja konsekwentnie odbudowuje swoje zdolności ofensywne. Zakłady zbrojeniowe w tym kraju pracują przez całą dobę.

„Chcę jasno podkreślić: bez działań Kongresu do końca roku zabraknie nam środków (...). Brakuje nam pieniędzy i czasu. (...) Odcięcie dopływu amerykańskiej broni i sprzętu powali Ukrainę na polu bitwy” – ostrzegła już 4 grudnia Dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu Białego Domu Shalanda Young.

