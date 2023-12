Putin nie chce powiedzieć tego wprost. „Sygnalizuje gotowość do zawieszenia broni”

W Ukrainie wciąż giną żołnierze i cywile, jednak sytuacja na froncie nie zmienia się znacząco od miesięcy. Kijów domaga się dostaw sprzętu, a Moskwa stoi w obliczu rosnącej presji gospodarczej i geopolitycznej, pomimo zapewnień ze strony władz, że jest w stanie wytrzymać przedłużającą się „operację specjalną”.

Ten impas działa na szkodę zarówno pogrążonego w wojnie kraju jak i państwa-agresora. Jak piszą w sobotę dziennikarze „The New York Times”, prezydent Rosji Władimir Putin wysyła od pewnego czasu sygnały o gotowości do omówienia zawieszenia broni. Ich zdaniem stosowne komunikaty są przekazywane za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych.

Władimir Putin chce zawieszenia broni? „Wysyła sygnały”

NYT powołuje się w tej kwestii na informacje od dwóch byłych wysokich rangą urzędników rosyjskich bliskich Kremlowi i USA. Jak utrzymuje gazeta, mieli oni otrzymać tę wiadomość od „wysłanników Putina”. Dziennik wyjaśnia, że rosyjski prezydent jest gotów zgodzić się na wstrzymanie walk, pozostając przy aktualnej sytuacji na froncie, co znacznie odbiega od jego ambicji zdominowania Ukrainy.

Gazeta nazwała zainteresowanie Putina zawieszeniem broni „przykładem tego, jak oportunizm i improwizacja zdefiniowały jego podejście do wojny za zamkniętymi drzwiami”. Z kolei byli rosyjscy urzędnicy powiedzieli gazecie, że Putin może zmienić zdanie, jeśli siły rosyjskie odzyskają impet na polu bitwy.

Urzędnicy, którzy ujawnili te informacje „The New York Times” przypomnieli, że już rok wcześniej, jesienią 2022 r., Władimir Putin, także po cichu, wykazywał gotowość do zawieszenia broni. Miało się tak dziać po tym, jak wojska ukraińskie rozgromiły armię rosyjską na północnym wschodzie kraju. Putin – jak piszą – dał wówczas do zrozumienia, że jest zadowolony z zajętego przez Rosję terytorium i wyraził gotowość do zawieszenia broni.

