Tak Rosja zniechęca Zachód do pomocy Ukrainie. Wyciekły dokumenty Kremla

Instytut Studiów nad Wojną pisze, że Rosja kontynuuje próby aktywnego kształtowania zachodniej przestrzeni informacyjnej w celu wspierania rosyjskiego stanowiska i podważania poparcia dla Ukrainy.

30 grudnia amerykański dziennik „The Washington Post” poinformował, że wszedł w posiadanie dokumentów Kremla od nieokreślonej europejskiej służby bezpieczeństwa. Dowodzą one, że pierwszy zastępca szefa rosyjskiej administracji prezydenckiej Siergiej Kirijenko nadzoruje operacje Kremla mające na celu podważenie poparcia dla Ukrainy i NATO we francuskiej przestrzeni informacyjnej. W tym celu mają być także pośrednictwem francuskich polityków i aktywistów.

Tak Rosja chce zniechęcić Francuzów do poparcia Ukrainy

W dokumentach Kremla opisano konkretne strategie narracyjne, które rosyjska władza wprowadza do przestrzeni informacyjnej we Francji. Wśród nich pojawia się m.in. forsowanie argumentów, że zachodnie sankcje przeciwko Rosji zaszkodziły francuskiej gospodarce czy że dostarczanie francuskiej broni na Ukrainę pogorszyło zdolność Francji do obrony. Wśród innych argumentów propaganda kolportuje takie, które mówią, że militarne wspieranie Ukrainy doprowadzi do III wojny światowej, a Francja nie powinna finansować obcych wojen.

Dokumenty Kremla wskazują również, że rosyjscy stratedzy polityczni poinstruowali pracownika rosyjskiej farmy trolli, aby napisał "200-znakowy komentarz Francuza w średnim wieku". Taki internetowy wpis ma przekonać internautów, że europejskie wsparcie dla Ukrainy jest "głupią przygodą" i że dalsze wsparcie dla zaatakowanego kraju zwiększa inflację i obniża standard życia we Francji.

Tysiące kont trolli. Celem zniesławienie Reznikowa

„Washington Post” donosi również, że Rosja prowadzi długoterminową kampanię dezinformacyjną we Francji, żeby spolaryzować francuskie społeczeństwo w kwestii Ukrainy.

Rosja stosuje podobne taktyki informacyjne w Ukrainie, na Zachodzie i na całym świecie. Atlantic Council's Digital Forensic Research Laboratory (DFRLab) i projekt BBC Verify odkryły niedawno, że Rosjanie stworzyli tysiące fałszywych kont mających na celu zniesławienie byłego ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa.

