Biały Dom zaprzecza medialnym doniesieniom. Chodzi o strategię wobec Ukrainy

Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller zaprzeczył niedawnym doniesieniom medialnym na temat zmiany podejścia Stanów Zjednoczonych do wojny w Ukrainie, które pojawiły się na łamach Politico. – To nie prawda – odpowiedział stanowczo na pytanie dziennikarza.

Stany Zjednoczone i Niemcy miały planować negocjacje Ukrainy z Rosją

Pod koniec ubiegłego roku Politico zasugerowało, że po niemal dwóch latach od ataku Rosji na Ukrainę Stany Zjednoczone są coraz bliższe do zmiany podejścia i rozważają inny wariant – oddanie części kraju i przejście do negocjacji z agresorem. Anonimowi informatorzy portalu twierdzili, że w kuluarach mają pojawiać się propozycje takiego rozwiązania motywowane coraz mniejszą wiarą amerykańskiej administracji w ukraińską kontrofensywę.

W rozmowy nt. zmiany podejścia zaangażowane miały być również Niemcy, które razem ze Stanami Zjednoczonymi miały opracować „strategię przekonania Ukrainy do rozmów pokojowych z Rosją”.

Najpierw miało nastąpić wzmocnienie Ukrainy

Zanim jednak miało dojść do rozmów, zwiększony miał zostać nacisk na obronę kraju m.in. poprzez obronę przeciwlotniczą, budowę zaawansowanych fortyfikacji wzdłuż granicy z Białorusią oraz wskrzeszenie ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego, co doprowadzić miałoby do poprawienia pozycji Ukrainy w negocjacjach.– Takie było nasze zdanie od początku. Jedynym sposobem, w jaki ta wojna się skończy, będą negocjacje – twierdził w rozmowie z Politico anonimowy urzędnik Białego Domu.

– Chcemy, aby Ukraina miała najsilniejsze możliwie karty, kiedy dojdzie do negocjacji – tłumaczył zaznaczając przy tym, że nie są jeszcze planowane żadne rozmowy, a na wschodzie nadal prowadzona jest kijowska ofensywa. – Chcemy, aby byli w silniejszej pozycji, aby utrzymali swoje terytorium. Nie chodzi nam o zniechęcanie ich do rozpoczęcia jakiejkolwiek nowej ofensywy – podkreślał urzędnik.

Czytaj też:

Były szef ukraińskiego wywiadu: Przyspieszy to zakończenie wojnyCzytaj też:

Atak Rosji na państwa NATO? Dwa warianty konfrontacji. „Mamy kilka lat na przygotowania”