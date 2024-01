Rosjanie planują wznowić ofensywę w okolicach Charkowa. Jest konkretna data

Brytyjski dziennik „The Telegraph” donosi, że ukraińskie wojsko spodziewa się wznowienia ofensywy. Rosjanie najprawdopodobniej znowu uderzą w pobliżu Charkowa. Armia, jak uważa ukraińskie wojsko, szykuje na taki scenariusz, zwracając uwagę na większą liczbę bombardowań w tym rejonie.

Coraz więcej ataków Rosjan na Charków i okoliczne wsie

Rosjanie za cel obierali zarówno bloki i domy, jak i pozycje, które zajmowali ukraińscy żołnierze. Coraz większa liczba i większe nasilenie ataków, w trakcie których okupanci używają różnego rodzaju broni – moździerzy czy artylerii – mogą wskazywać na chęć przeprowadzenia ofensywy. I to na „dużą skalę” – informuje „The Telegraph”, powołując się na informacje od ukraińskich sił zbrojnych.

Rosjanie przeprowadzali ataki z różnym skutkiem na: Kupiańsk, Lyman czy Synkiwkę. Część z nich Ukraińcy udaremnili. Moskwa dostarcza cały czas żołnierzom broń. Okupanci chcieliby również zdobyć Charków – jedno z najbardziej zaludnionych miast na Ukrainie.

W ciągu najbliższych tygodni Rosjanie znowu zaatakują. Padł konkretny dzień

Gubernator Regionu Ołeg Syniehubow poinformował, że z 4 na 5 stycznia w bloki trafiły pociski S-300. To rakietowe systemy przeciwlotnicze o ogromnej sile rażenia. Zaś 3 stycznia w kierunku Charkowa wystrzelono pociski balistyczne Iskander. Dziesiątki osób zostało wówczas rannych. Pociskami trafiono też m.in. w pięciogwiazdkowy hotel, z którego korzystali dziennikarze.

Syniehubow twierdzi, że Rosjanie specjalnie atakują różne miejsca, by ciężko było przewidzieć, co obiorą za kolejny cel. Wszystko po to, by ludzie czuli niepokój i by zapanował chaos.

Ofensywa ma w tym regionie być kontynuowana, według źródeł redakcji „The Telegraph”, najprawdopodobniej 15 stycznia.

Rosjanie wystrzelili rakiety Kindżał w kierunku Kijowa

2 stycznia zaś zaatakowana została stolica Ukrainy. Zmasowany atak, podczas którego użyte zostały rakiety Kindżał, doprowadził do śmierci czterech osób – nie tylko na terenie obwodu kijowskiego, ale także na terenie obwodu charkowskiego, gdzie też spadły pociski.

Po ataku odnotowano uszkodzenia instalacji gazowej, a także znajdujących się tam bloków. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. W trakcie ataku Rosjan obronie powietrznej udało się zestrzelić 70 pocisków. Siły Powietrzne Ukrainy informowały też, że z 30 na 31 grudnia nad Ukrainą pojawiła się ogromna liczba dronów. Ostatecznie większość z nich udało się jednak zestrzelić.

