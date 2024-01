Zełenski rozmawiał z Erdoganem. „Potwierdzenie siły ukraińsko-tureckiej współpracy”

O rozmowie ukraińskiego prezydenta ze swoim tureckim odpowiednikiem poinformowały w piątek służby prasowe Recepa Tayyipa Erdogana. Turecki przywódca zwracał uwagę na znaczenie korytarza zbożowego i zapewnił, że prowadzi dalsze działania dyplomatyczne zmierzające do tego, by był on kontynuowany.

Jak mówił, jego kraj „dokłada wszelkich starań, aby powstrzymać rozlew krwi zarówno w Ukrainie, jak i na terytoriach palestyńskich”. Powtórzył też, że Turcja jest gotowa przyjąć rolę mediatora i prowadzić rozmowy w celu osiągnięcia pokoju w pogrążonym w wojnie kraju.

Wojna w Ukrainie. Zełenski rozmawiał z Erdoganem

Portal Europejska Prawda przypomina, że jeszcze w grudniu ubiegłego roku Erdogan mówił, że Unia Europejska będzie utrudniać akcesję Ukrainy i Mołdawii, dodając, że Ankara już dawno zasłużyła sobie na prawo do przystąpienia do Wspólnoty.

O rozmowach informuje także strona ukraińska. Wołodymyr Zełenski ocenił, że rozmowa z tureckim odpowiednikiem miała potwierdzić siłę ukraińsko-tureckiej współpracy w wielu obszarach, w tym w dziedzinie obronności.

– Pod wieloma względami nasze partnerstwo ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionalnego, bezpieczeństwa Morza Czarnego, a w skali globalnej – bezpieczeństwa żywnościowego. Osobiście jestem wdzięczny prezydentowi Erdoganowi i Turcji za wsparcie naszych wysiłków w ramach ukraińskiego morskiego korytarza eksportowego – mówił ukraiński przywódca.

Zełenski o Davos: Zaprosiłem do udziału przedstawiciela Turcji

Zełenski poinformował, że podczas rozmowy z Erdoganem omówiono także nadchodzące spotkanie doradców w szwajcarskim Davos, które odbędzie się w ramach Formuły Pokoju. – Zaprosiłem do udziału przedstawiciela Turcji. Każdy kraj, który weźmie udział w tych wspólnych wysiłkach, obecnie na poziomie doradców, a później na poziomie przywódców, udowodni, jak ważne jest, aby prawo międzynarodowe działało – przekonywał prezydent Ukrainy.

Zwrócił w tym kontekście uwagę na konieczność powrotu do domu wszystkich przetrzymywanych przez stronę rosyjską dzieci i jeńców. – Mediacja Turcji ma kluczowe znaczenie dla uwolnienia Tatarów krymskich i wszystkich innych osób przetrzymywanych w Rosji, w tym dorosłych i dzieci, wojowników i cywilów – podsumował.

