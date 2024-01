Sprzęt z USA dla Ukrainy mógł zaginąć. Raport Pentagonu ws. kontroli

Urzędnicy amerykańscy nie monitorowali właściwie części pomocy wojskowej dla Ukrainy. Takie stwierdzenie zamieszczono w raporcie generalnego inspektora Departamentu Obrony USA, który cytuje „The New York Times”. W szczególności chodzi o przenośne systemy rakietowe, drony kamikadze i wojskowe gogle noktowizyjne o wartości ponad miliarda dolarów.

Kontrole dostaw wojskowych z USA dla Ukrainy. Co wykrył Pentagon?

Z ustaleń raportu wynika, że urzędnicy Departamentu Obrony USA oraz dyplomaci w Waszyngtonie i Europie nie zdołali szybko ani w pełni rozliczyć wszystkich 40 000 sztuk broni wysłanych na Ukrainę, których droga powinna być „dokładnie monitorowana”. Autorzy dokumentu zwrócili uwagę, że część sprzętu mogła zostać skradziona lub dostać się w ręce przemytników.

„The New York Times” zauważa przy tym, że w raporcie generalnego inspektora nie znaleziono żadnych dowodów na to, że jakakolwiek broń została użyta niezgodnie z przeznaczeniem po wysłaniu jej do wojskowego centrum logistycznego USA w Polsce lub dalej, na teren walk w Ukrainie.

„Zakres naszej oceny nie obejmował ustalenia, czy doszło do przekierowania takiej pomocy do nielegalnego użytku” – stwierdzono w raporcie.



Impas w Kongresie. Pomoc pod znakiem zapytania



„NYT” zaznacza, że ustalenia opublikowane w czwartek prawie na pewno podsycą sceptycyzm w Kongresie wobec udzielania Ukrainie większej pomocy wojskowej. Republikanie nadal blokują plan wydatków na bezpieczeństwo narodowe w Izbie Reprezentantów, a to od niego zależy przekazanie 61 miliardów dolarów na działania wojenne. Dziennik zauważa, że biorąc pod uwagę „długą historię korupcji i przemytu broni w Ukrainie, zapotrzebowanie na dokładniejszą księgowość z pewnością wzrośnie”.

W środę wieczorem w mieście Des Moines, Ron DeSantis i Nikki Haley, którzy ubiegają się o nominację prezydencką w prawyborach Republikanów, spierali się co do kwestii dalszego wsparcia Ukrainy. DeSantis zasugerował, że nie jest to główny priorytet USA i oskarżył Haley o chęć „otwartego zaangażowania” amerykańskich pieniędzy i broni. Jego rywalka uznała wspieranie Ukrainy i powstrzymanie rosyjskiej agresji za priorytet USA. – Nie musicie wybierać między priorytetami, takimi jak granica USA-Meksyk i Ukraina, powiedziała. – Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa Ameryce. Chodzi o zapobieganie wojnie – przekonywała wyborców.

