Szojgu zbeształ kierownictwo zakładu zbrojeniowego. „Przestańcie się wygłupiać”

Jak wynika z najnowszych szacunków Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, od 24 lutego 2022 r. Rosja straciła nad Dnieprem ok. 385 tys. żołnierzy. Liczba ta obejmuje zabitych, rannych i wziętych do niewoli.

Rosja przestawiła gospodarkę w tryb wojenny

Skala strat w sprzęcie jest równie porażająca. Rosja straciła np. ok. 6300 czołgów, ok. 11700 transporterów opancerzonych, ok. 9200 systemów artyleryjskich, ok. 330 samolotów czy ok. 320 śmigłowców.

Zachodni analitycy alarmują, że mimo tego – a także nałożonych przez Zachód sankcji – Rosja konsekwentnie odbudowuje swoje zdolności ofensywne.

Zakłady zbrojeniowe w tym kraju pracują przez całą dobę. Dowódca Sił Zbrojnych Norwegii gen. Eirik Kristoffersen ostrzegł, że Rosja gromadzi zapasy broni „znacznie szybciej, niż oczekiwano”.

– Mamy okres, który być może potrwa rok, dwa, może trzy lata (...). Rosja znacząco zwiększyła produkcję. Współpracowała także z takimi krajami jak Iran i Korea Północna, co oznacza (...) szybszą rozbudowę rosyjskiej obronności, niż przewidywaliśmy w zeszłym roku. Musimy więc dobrze wykorzystać ten czas, aby wzmocnić naszą obronę – powiedział pod koniec stycznia gen. Kristoffersen.

Szojgu wezwał do zaprzestania „wygłupów”

Agencja Reutera donosi jednak, że szef resortu obrony Rosji gen. Siergiej Szojgu nie jest zadowolony z tempa produkcji systemów artyleryjskich. We wtorek, 30 stycznia, Szojgu wizytował jedną z fabryk i zbeształ jej kierownictwo.

– Słuchajcie, chłopaki, przestańcie się wygłupiać. Zajęliśmy się tym w 2022 r. W 2023 r. powinniśmy byli uruchomić te maszyny na pełnych obrotach. Chciałbym w ciągu tygodnia otrzymać konkretną propozycję, w jaki sposób osiągniemy wskaźniki założone przez prezydenta. To trzeba zrobić, bo wszystkie te zamówienia wiążą się z wykonaniem bardzo konkretnych działań na polu bitwy – grzmiał Szojgu.

Dyrektor zakładu bronił się, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat poziom produkcji wzrósł już sześciokrotnie. Koresponduje to z niedawną wypowiedzią wiceszefa resortu obrony Rosji Aleksieja Kriworuczki.

Kriworuczko oświadczył w rozmowie rosyjską agencją prasową „Interfax”, że w tym roku przemysł dostarczy armii „kilkakrotnie” więcej sprzętu niż dostarczył łącznie w 2022 i 2023 r.

