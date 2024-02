W Korei Północnej opracowano nową wyrzutnię rakiet. ISW ostrzega przed eksportem do Rosji

W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się alarmujące komentarze zachodnich ekspertów w sprawie Rosji.

Rosja otrzyma wyrzutnie z Korei Północnej?

Niestety, mimo nałożonych przez Zachód sankcji oraz ogromnych strat ponoszonych na Ukrainie, potencjał ofensywny Rosji systematycznie rośnie. Kremlowi udało się przestawić gospodarkę w tryb wojenny, a rosyjskie zakłady zbrojeniowe pracują przez całą dobę.

To m.in. pokłosie tego, że Rosja zacieśniła relacje gospodarcze z takimi krajami jak Chiny czy Iran. W poniedziałek, 12 lutego, amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną poinformował, że Kreml może otrzymać kolejne wsparcie ze strony Korei Północnej.

W kraju rządzonym przez reżim Kim Dzong Una opracowano bowiem wieloprowadnicową wyrzutnię rakiet kalibru 240 mm. Wszystko wskazuje na to, że nowa broń będzie eksportowana do Rosji. Analitycy ISW zaznaczają, że do Moskwy ma niebawem przybyć delegacja z Pjongjangu.

ISW: Rosja jest otwarta na współpracę

To nie pierwszy przykład współpracy między Rosją a Koreą Północną, której skutki będą odczuwalne przez mieszkańców Ukrainy. Pomiędzy wrześniem a listopadem ubiegłego roku reżim Kim Dzong Una dostarczył rosyjskiej armii aż milion sztuk amunicji artyleryjskiej.

„Urzędnicy amerykańscy stwierdzili, że siły rosyjskie wystrzeliły co najmniej dziewięć północnokoreańskich rakiet balistycznych przeciwko Ukrainie od lutego 2024 r. ISW w dalszym ciągu ocenia, że Rosja jest otwarta na współpracę finansową, technologiczną i obronną z Koreą Północną w zamian za dostarczenie amunicji i rakiet balistycznych do wykorzystania na Ukrainie” – czytamy w najnowszym raporcie amerykańskiego think tanku.

