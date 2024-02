To dlatego Rosjanie zdobyli Awdijiwkę. W tym zakresie mieli przewagę

W sobotę prorosyjskie kanały na Telegramie opublikowały zdjęcia i filmy pokazujące rosyjskie wojsko rozwieszające flagi w różnych częściach Awdijiwki w obwodzie donieckim, w tym na terenie koksowni.

„Wydaje się, że siły rosyjskie tymczasowo ustanowiły ograniczoną i zlokalizowaną przewagę powietrzną i były w stanie zapewnić wojskom lądowym bliskie wsparcie powietrzne w ostatnich dniach ich ofensywnej operacji mającej na celu zdobycie Awdijiwki, prawdopodobnie po raz pierwszy, gdy siłom rosyjskim udało się osiągnąć to w Ukrainie” – pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną w swojej analizie.

„Pełna kontrola” nad Awdijiwką. Znaczne wsparcie Rosjan z powietrza

Rzecznik ukraińskiej brygady działającej w pobliżu Awdijiwki oświadczył 17 lutego, że siły rosyjskie wystrzeliły 60 bomb szybujących KAB na ukraińskie pozycje w mieście w ciągu ostatniego dnia, a ukraiński żołnierz działający w okolicy stwierdził, że Rosjanie wystrzelili nawet do 500 bomb szybujących na miasto w ostatnich dniach.

Dowódca zgrupowania „Tawria”, gen. Ołeksandr Tarnawski, oświadczył, że siły rosyjskie przeprowadziły 73 naloty w kierunku Tawrijśka 14 lutego, co jest rekordową liczbą, ponieważ siły rosyjskie zintensyfikowały taktyczny ruch zwrotny w Awdijiwce. 17 lutego powiązany z Kremlem bloger wojskowy twierdził, że w stronę miasta Rosjanie wystrzelili 250 bomb szybujących FAB na jeden konkretny obszar w Awdijiwce, tylko w ciągu ostatnich 48 godzin.

Rosyjskie źródła powszechnie przypisywały rosyjskiemu użyciu bomb szybujących umożliwienie siłom rosyjskim pokonania ukraińskiej obrony w Awdijiwce, a niektórzy rosyjscy blogerzy wojskowi twierdzili, że siły rosyjskie mają przewagę powietrzną w tym obszarze.

Eskperci ISW dodali, że opóźnienia w zachodniej pomocy w zakresie bezpieczeństwa mogą prowadzić do dalszych znaczących ograniczeń ukraińskiej obrony powietrznej. Mogłoby to pozwolić siłom rosyjskim na powtórzenie podobnego wsparcia powietrznego do tego, które ułatwiło Rosji natarcie na dużą skalę w Awdijiwce.

Czytaj też:

Gen. Syrski podjął decyzję ws. Awdijiwki. „Życie żołnierzy to najwyższa wartość”Czytaj też:

Miejsce najbardziej zaciętych walk między Ukrainą i Rosją. „Większe piekło niż w Bachmucie”