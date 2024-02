„Kolejny Su-34 nie wrócił do bazy”. Czwarta rosyjska maszyna zestrzelona

„Dzień dobry, Ukraino! Moskale znów przegrywają. Kolejny Su-34 nie dziś do bazy, około 06:00!” – przekazał w niedzielę dowódca ukraińskich sił powietrznych.

To czwarta maszyna, która miała zostać zestrzelona przez Ukraińców w ciągu dwóch dni. Oprócz samolotu bojowego ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły 12 dronów Szahid i rakietę Kh-59.

Su-35 i Su-34 zestrzelone. Znaczne straty dla Rosji

„Rankiem 17 lutego 2024 r. we wschodnim (sektorze) jednostki Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły jednocześnie trzy samoloty wroga – dwa myśliwce bombardujące Su-34 i jeden myśliwiec Su-35” – informował wcześniej Mykoła Oleszczuk na Telegramie.

Jeśli doniesienia są prawdziwe, oznaczałoby to dla Moskwy stratę zaawansowanych samolotów bojowych o łącznej wartości ponad 100 milionów dolarów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać zestrzelenie jednej z maszyn. Doszło do niego w rejonie okupowanej wsi Djakowe w obwodzie ługańskim.

twitter

Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjska armia zaatakowała Ukrainę sześcioma przeciwlotniczymi pociskami kierowanymi S-300 (z okupowanego Doniecka), trzema pociskami manewrującymi Ch-22 (z miasta Woroneż w Rosji), pociskiem kierowanym Ch-59 (z okupowanej części obwodu zaporoskiego) i 14 pociskami Szahid (z miast Primorsko-Achtarsk i Kursk w Rosji).

Reuters odnotowuje, że od czasu otrzymania zaawansowanych zachodnich systemów obrony powietrznej, Kijów był w stanie rozmieścić tę broń, aby stanowić coraz większe zagrożenie dla rosyjskiego lotnictwa na obszarach w pobliżu linii frontu.

Agencja dpa odnotowała, że systemy obrony powietrznej zostały rozlokowane w pobliżu Awdijiwki, w rejonie. Eksperci ISW zwracają uwagę, że Rosjanie tymczasowo uzyskali ograniczoną i lokalną przewagę w powietrzu, dzięki czemu zapewnili sobie wsparcie ofensywy w obwodzie donieckim.

Czytaj też:

Kuter rakietowy zatopiony przez Ukrainę. Ta strata zaboli RosjęCzytaj też:

Ił-76 zestrzelony przez rosyjski system obrony? Putin zaprzecza, Ukraina zarzuca mu kłamstwo