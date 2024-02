Brawa po słowach Julii Nawalnej w PE. „Putin jest krwawym gangsterem”

– Po tym, jak Putin planował zabić Aleksieja po raz pierwszy, mieszkaliśmy przez kilka miesięcy na południu Niemiec. Aleksiej leczył się po próbie otrucia. Uczył się na nowo chodzić i pisać. Dużo spacerowaliśmy, czasami organizowaliśmy wycieczki – rozpoczęła Julia Nawalna. Jak relacjonowała, na jedną z nich wybrali się wraz z dziećmi do Strasburga. To miasto nabrało szczególnego znaczenia dla całej rodziny.

– Teraz mój mąż nie żyje. Wróciłam do Strasburga, ale nie spaceruję już po tym mieście z rodziną. Stoję przez państwem i mówię do całej Europy – powiedziała Julia Nawalna. Wdowa przekazała, że pogrzeb jej męża odbędzie się 1 marca. Dodała, że nie ma pewności, czy władze rosyjskie będą aresztowały osoby, które będą chciały w symboliczny sposób pożegnać jej męża.

Julia Nawalna: Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej

Julia Nawalna wspomniała o drugiej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej, pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. – To wojna brutalna, podstępna – powiedziała. W dalszej części przemówienia zaznaczyła, że świat zdecydował się pomóc Ukrainie, ale obecnie da się wyczuć dużą dozę zmęczenia tym konfliktem. – Stała się rzecz najgorsza: wszyscy przyzwyczaili się do wojny. Tu i tam słyszymy nawet: „cóż, trzeba się pewnie będzie z Putinem – prędzej czy później – dogadać”. A potem Putin zabił mojego męża. To na jego rozkaz Aleksiej był torturowany przez trzy lata, był głodzony w maleńkiej, kamiennej celi. Był odcięty od świata zewnętrznego – powiedziała.

Julia Nawalna podkreśliła, że to, co stało się z jej mężem, potwierdziło nie tylko, że Władimir Putin jest zdolny do wszystkiego, ale także, że z nim nie można negocjować. – Nie mają państwo do czynienia z politykiem, a krwawym gangsterem. Putin jest szefem zorganizowanej bandy przestępczej. W tej bandzie są truciciele i zamachowcy – dodała.

Julia Nawalna podkreśliła, że Putin musi odpowiedzieć za to, co zrobił samej Rosji, Ukrainie i co zrobił Aleksiejowi Nawalnemu. – Mój mąż nie zobaczy, jak będzie wyglądać piękna Rosja w przyszłości, ale my musimy to zobaczyć. I zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby marzenie mojego męża się spełniło. Zło upadnie, a piękna przyszłość nadejdzie – powiedziała. Po słowach Julii Nawalnej w Parlamencie Europejskim rozległy się oklaski.

