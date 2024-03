Skandaliczna wypowiedź papieża. Wołodymyr Zełenski nawiązuje do słów Franciszka

Nie milkną echa kontrowersyjnych słów papieża Franciszka. – Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, a sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. To wstydliwa kwestia, ale z drugiej strony iloma ofiarami to się skończy? Negocjujcie zawczasu, poszukajcie jakiegoś kraju do mediacji. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – skomentował Ojciec Święty.

Wołodymyr Zełenski pośrednio odniósł się do tych słów. – Rosyjscy mordercy i oprawcy nie posuwają się dalej w głąb Europy tylko dlatego, że powstrzymują ich Ukraińcy z bronią w ręku i pod niebiesko-żółtą flagą. W Ukrainie było wiele niegdyś białych ścian domów i kościołów, które są teraz spalone i zrujnowane przez rosyjskie pociski. A to bardzo wymownie mówi o tym, kto musi się zatrzymać, aby wojna się skończyła – zaczął ukraiński prezydent.

Wojna w Ukrainie. Kontrowersyjne słowa papieża Franciszka. Wołodymyr Zełenski odpowiada

– Każdy, kto chroni życie i ludzi, w obliczu tak nieludzkiej inwazji spełnia możliwie najbardziej zaszczytną misję. Musimy w pełni chronić życie w naszym domu. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają naszą obronę, ukraińskich obrońców – kontynuował Zełenski. Przywódca Ukrainy podkreślił, że „kiedy 24 lutego rosyjskie zło rozpoczęło tę wojnę, wszyscy Ukraińcy stanęli do obrony”, zarówno chrześcijanie, muzułmanie, jak i żydzi.

Zełenski podziękował „każdemu ukraińskiemu kapelanowi, który jest wraz z armią, w siłach obronnych”. – Są na pierwszej linii frontu, chronią życie i ludzkość, wspierają modlitwą, rozmową i czynami. Tym właśnie jest Kościół – jest razem z ludźmi, a nie dwa i pół tysiąca kilometrów gdzieś tam, wirtualnie pośrednicząc między kimś, kto chce żyć, a kimś, kto chce cię zniszczyć – podsumował prezydent Ukrainy.

Czytaj też:

Sikorski odpowiedział papieżowi Franciszkowi. Mocna reakcja szefa MSZCzytaj też:

Stanowcza reakcja Kijowa na słowa papieża. „Wzywam, aby nie powtarzać błędów”