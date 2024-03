Żołnierze NATO są już w Ukrainie? Zacharowa odpowiada Sikorskiemu

W ubiegły piątek, 8 marca, odbyła się w Sejmie debata z okazji 25. rocznicy przystąpienia naszego kraju do NATO. Przypomnijmy, że Polska została włączona do struktur Sojuszu wraz z Czechami i Węgrami 12 marca 1999 r.

Sikorski: Żołnierze NATO już są na Ukrainie

W piątkowej debacie wziął udział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który odniósł się do niedawnych słów prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Chodzi o stwierdzenie, że „nie należy wykluczać wysłania zachodnich wojsk lądowych na Ukrainę”.

Sikorski oświadczył, że na terytorium tego kraju są już obecni żołnierze NATO. Zaznaczył, że nie służą oni na pierwszej linii frontu, ale pełnią rolę instruktorów, którzy szkolą ukraińską armię, np. w obsłudze zachodniego uzbrojenia. Szef MSZ nie wyjawił jednak, z których właściwie krajów pochodzą instruktorzy i jaka jest ich liczebność nad Dnieprem.

– Żołnierze krajów NATO już są na Ukrainie i chciałbym serdecznie podziękować ambasadorom tych krajów, które podjęły takie ryzyko. One same najlepiej wiedzą, które to są – powiedział minister, cytowany za „Radiem Zet”.

Zacharowa: Nie ma sensu temu dłużej zaprzeczać

Wystąpienie Sikorskiego skwapliwie podchwyciła rosyjska propaganda. W niedzielę, 10 marca, prokremlowski dziennik „Izwiestija” opublikował komentarz rzecznik MSZ Rosji Marii Zacharowej. – Nie ma sensu temu dłużej zaprzeczać – skwitowała Zacharowa.

W publikacji dziennika przytoczono także groźby ze strony Władimira Putina pod adresem NATO. Padły one 29 lutego na forum Zgromadzenia Federalnego, czyli rosyjskiego parlamentu. Satrapa Kremla grzmiał, że Rosja posiada broń zdolną do atakowania celów w krajach NATO.

– Pamiętajmy los tych, którzy kiedyś wysyłali swoje kontyngenty na terytorium naszego kraju. Teraz konsekwencje dla ewentualnych interwencjonistów będą znacznie bardziej tragiczne – zagroził Putin.

Czytaj też:

Szwecja stała się 32. członkiem NATO. Tak wygląda oficjalny protokółCzytaj też:

A. Kwaśniewski: Polska jest jednym z ważniejszych krajów NATO