MSZ w Kijowie wezwało przedstawiciela Watykanu. To pokłosie słów papieża

Szwajcarska telewizja RSI przeprowadziła w lutym wywiad z papieżem Franciszkiem. Emisja wywiadu została zaplanowana na 20 marca.

Kontrowersyjna wypowiedź Franciszka

Jednak już w ubiegłą sobotę, 9 marca, opublikowano w sieci fragment rozmowy, który dotyczy wojny na Ukrainie. Słowa Franciszka wywołały spore kontrowersje. Papież dał jasno do zrozumienia, że władze w Kijowie powinny podjąć negocjacje z Rosją.

– Wierzę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Słowo „negocjować” to odważne słowo. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, a sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Możesz czuć się zawstydzony, ale z drugiej strony iloma ofiarami to się skończy? Negocjujcie zawczasu, poszukajcie jakiegoś kraju do mediacji. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – powiedział Ojciec Święty.

Ten apel spotkał się z błyskawiczną reakcją władz w Kijowie. Szczególnie negatywnie zostało odebrane sformułowanie „biała flaga”.

„Najsilniejszy jest ten, kto w walce dobra ze złem staje po stronie dobra, zamiast próbować stawiać ich na równi i nazywać to »negocjacjami«. (...) Nasza flaga jest niebiesko-żółta. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi” – czytamy we wpisie, który opublikował na X (dawniej Twitter) szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Nuncjusz apostolski wezwany do MSZ Ukrainy

W poniedziałek, 11 marca, do siedziby resortu Kułeby został wezwany ks. Visvaldas Kulbokas, pochodzący z Litwy nuncjusz apostolski na Ukrainie.

Wyjaśnijmy, że nuncjusz apostolski sprawuje funkcję wysłannika papieskiego w danym kraju oraz oraz przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w relacjach dyplomatycznych z władzą świecką. Po zakończeniu spotkania MSZ Ukrainy wydało krótkie oświadczenie w tej sprawie.

„Visvaldas Kulbokas został poinformowany, że Ukraina jest rozczarowana słowami papieża o »białej fladze« i potrzebie »okazania odwagi i negocjacji« z agresorem” – czytamy w oświadczeniu cytowanym za agencją prasową „Interfax-Ukraina”.

Spotkanie skomentował także rzecznik prasowy resortu. Oświadczył m.in., że apele w sprawie zakończenia wojny należy kierować do agresora, a nie ofiary agresji.

– MSZ poinformowało, że zamiast apeli promujących prawo silniejszego i zachęcających do dalszego lekceważenia norm prawa międzynarodowego, od głowy Stolicy Apostolskiej oczekuje się zasygnalizowania światowej społeczności potrzeby natychmiastowego zjednoczenia sił w celu zapewnienia zwycięstwa dobra nad złem – powiedział rzecznik.

