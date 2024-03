Franciszek znów zabrał głos ws. inwazji Rosji na Ukrainę. „Tylu młodych ludzi idzie na śmierć”

W ubiegły weekend światowe media obiegły słowa papieża Franciszka, które padły w wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI.

Kontrowersyjne słowa o „odwadze białej flagi”

Franciszek dał jasno do zrozumienia, że władze w Kijowie powinny podjąć negocjacje z Rosją, co wywołało spore kontrowersje. Wystarczy wspomnieć, że w ubiegły poniedziałek, 11 marca, nuncjusz apostolski na Ukrainie został wezwany do siedziby tamtejszego MSZ.

– Wierzę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Słowo „negocjować” to odważne słowo. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, a sprawy nie idą dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Możesz czuć się zawstydzony, ale z drugiej strony iloma ofiarami to się skończy? Negocjujcie zawczasu, poszukajcie jakiegoś kraju do mediacji. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek wspomniał poległego żołnierza ukraińskiego

W środę, 13 marca, Franciszek znów zabrał głos w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Miało to miejsce podczas audiencji generalnej, czyli cotygodniowego spotkania papieża z wiernymi, które tym razem odbyło się na Placu Świętego Piotra. Warto wspomnieć, że Franciszek miał wyraźne problemy z mówieniem, co było pokłosiem utrzymującego się od wielu dni przeziębienia.

– Proszę, trwajmy w modlitwie za tych, którzy cierpią z powodu straszliwych konsekwencji wojny. Dziś przyniesiono mi różaniec i Ewangelię młodego żołnierza poległego na froncie, z nimi się modlił. Tylu młodych ludzi idzie na śmierć. Módlmy się do Pana o to, by dał nam łaskę przezwyciężenia tego szaleństwa wojny, która zawsze jest porażką – zaapelował Ojciec Święty.

Siostra Łucja Caram – zakonnica pochodząca z Argentyny – wyjaśniła w mediach społecznościowych, że różaniec i Ewangelia należały do 23-letniego ukraińskiego żołnierza, który poległ w obronie ojczyzny podczas walk o Awdijiwkę. Przypomnijmy, że to miejscowość w obwodzie donieckim, która w drugiej połowie lutego została niestety zdobyta przez Rosjan.

Czytaj też:

Wciąż głośno o szokującej wypowiedzi papieża. Watykański kardynał wyjaśnia słowa FranciszkaCzytaj też:

MSZ w Kijowie wezwało przedstawiciela Watykanu. To pokłosie słów papieża