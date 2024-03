Zełenski o pokonaniu Rosji: Musimy być realistami

– Sytuacja jest znacznie lepsza niż przez ostatnie trzy miesiące – przekazał Wołodymyr Zełenski w rozmowie z francuskim „Le Monde”. Dotychczasowe trudności miały wynikać m.in. z braku amunicji artyleryjskiej i dużego zagęszczenia rosyjskich dronów. – Ale ofensywa Rosji została wstrzymana, a jej armia traci dużą część sił witalnych – zaznaczył prezydent Ukrainy.

Nie jest jednak w stanie powiedzieć, że uda się powstrzymać posuwającą się w głąb kraju rosyjską armię. – Musimy być realistami: nie możemy być pozytywnie nastawieni, gdy wojna trwa – stwierdził. – Jak na razie zatrzymaliśmy rosyjskie postępy na wschodzie kraju, a wróg ponosi ciężkie straty – dodał.

Wojska NATO w Ukrainie

Prezydent Ukrainy skomentował słowa Emmanuela Macrona o wysłaniu wojsk NATO do Ukrainy. Temat ten ma zostać omówiony, kiedy prezydent Francji przyjedzie do Kijowa. – Nie oznacza to, że armia francuska miałaby interweniować w naszym kraju. Mówimy tylko o szkoleniu w różnych obszarach – zaznaczył.

– Dopóki Ukraina będzie się trzymać, armia francuska może pozostać na terytorium Francji – podkreślił.

Samą Ukrainę mają czekać dalsze zmiany w armii, ale także we władzach państwowych. – Jeśli chodzi o gospodarkę i rząd, należy spodziewać się cięć budżetowych. Obecnie priorytetem jest wojna i ochrona ludności cywilnej, na co przeznaczamy wszystkie nasze zasoby. Jeśli więc będziemy musieli dokonać cięć w niektórych ministerstwach, zrobimy to – powiedział Zełenski.

„Biała flaga” i Biały Dom

Wołodymyr Zełenski odniósł się również do słów papieża Franciszka o „białej fladze” i możliwości negocjacji z Rosją. – To nie byłyby negocjacje, ale okazja do przywrócenia zdolności bojowej jego (Władimira Putina – red.) armii i wyszkolenia nowych poborowych. Rozejm pozwoliłby Rosji wyprodukować więcej amunicji – ocenił.

Prezydent Ukrainy nie obawia się jednak powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Kluczowe w tym ma być podejście całego społeczeństwa amerykańskiego do ataku Rosji na Ukrainę.

– Jeśli amerykańskie społeczeństwo zachowa te same poglądy na temat Ukrainy i naszych wspólnych wartości i nadal będzie uważać Putina za wroga numer jeden demokracji, to ktokolwiek będzie prezydentem, Biden czy Trump, weźmie pod uwagę głos opinii publicznej – ocenił polityk.

