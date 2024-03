Władimir Putin podpisał ważny dekret. Wejdzie w życie za kilkanaście godzin

Władimir Putin podpisał nowy dekret dotyczący rosyjskiego wojska. Prezydent Rosji zarządził kolejny obowiązkowy pobór do wojska. Obejmie on obywateli rosyjskich w wieku od 18 do 30 lat, niebędących w rezerwie i kwalifikujących się do poboru. Decyzja przywódcy wejdzie w życie 1 kwietnia i będzie obowiązywać do 15 lipca 2024 roku.

Rosja mobilizuje. Wielki pobór do wojska

Jak podała rosyjska agencja TASS, do wojska ma zostać zaciągniętych nawet 150 tysięcy osób. Zgodnie z prawem poborowych nie można wysyłać do walki poza granice kraju. W dekrecie zapisano, że ze służby będą zwolnieni żołnierze, marynarze, sierżanci i brygadziści, których okres służby wojskowej w ramach poboru już upłynął. Pobór ma zostać zrealizowany we wszystkich regionach Rosji za wyjątkiem niektórych obszarów na dalekiej północy. Lokalne komisje poborowe miały już otrzymać szczegółowe instrukcje w tej sprawie.

Wojna w Ukrainie. Rosja ponosi ogromne straty

Z doniesień amerykańskiego wywiadu wynika, że Rosja poniosła gigantyczne straty na froncie w Ukrainie. CNN informowało, że liczba ofiar śmiertelnych może sięgać nawet 300 tysięcy, co już przewyższa jakikolwiek moment w historii od II wojny światowej.

Z informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że wciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali za pomocą 17 rakiet i 11 dronów, a także przeprowadzili 83 naloty oraz 87 ataków z systemów artyleryjskich. Pod ostrzałem znalazło się ponad 100 miejscowości z obwodów: czernihowskiego, sumskiego, charkowskiego, ługańskiego, zaporoskiego, chersońskiego, mikołajowskiego i dniepropietrowskiego. Do najbardziej krwawych starć minionej doby doszło w okolicach Awdijiwki – 24 oraz Nowopawliwki – 36.

Czytaj też:

Atak Rosji na Ukrainę przy granicy z Polską. Poderwano polskie myśliwceCzytaj też:

NATO ustanowi strefę buforową w Ukrainie, by ochronić Polskę? „Nikt obcy nie ma prawa hasać po naszym niebie”