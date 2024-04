Ukraina reaguje na decyzję Rosji? Zełenski podpisał ustawę ws. wieku poboru

Informacja o decyzji Wołodymyra Zełenskiego pojawiła się na stronie internetowej ukraińskiego parlamentu – Rady Najwyższej. Na podpis prezydenta czekała 10 miesięcy. W parlamencie przegłosowano ją pod koniec maja 2023 roku.

Zgodnie z projektem opracowanym przez ukraińskie Ministerstwo Obrony, od teraz wiek poborowy wynosić będzie 25 lat. Dotychczas utrzymywany był na poziomie 27 lat.

Ukraina zmienia wiek poboru na 25 lat

Jak informował w grudniu ub.r. Wołodymyr Zełenski, zmiana wieku poboru o dwa lata spowoduje dodatkowe zmobilizowanie nawet pół miliona osób. Wówczas propozycję resortu obrony nazywał „bardzo delikatną sprawą”.

W tym samym momencie prezydent Ukrainy mówił, że nie jest to dla niego wystarczający argument, a on sam chce usłyszeć ich więcej. – Armia musi znaleźć rozwiązanie swoich problemów, a społeczeństwo chce usłyszeć odpowiedzi na ważne pytania – mówił przed czterema miesiącami Wołodymyr Zełenski.

Zełenski reaguje na ruch Putina?

Informacja o podpisaniu przez prezydenta ustawy obniżającej o dwa lata wiek poboru ogłoszona została chwilę po tym, kiedy w Rosji poinformowano o podpisaniu przez Władimira Putina dekretu o obowiązkowych poborze obejmującego blisko 150 tys. osób.

Podpisany przez prezydenta Rosji dekret obejmuje obywateli rosyjskich w wieku od 18 do 30 lat, niebędących w rezerwie i kwalifikujących się do poboru. Obowiązuje od 1 kwietnia do 15 lipca.

Nawet 150 tys. Rosjan do poboru

Jak informowała rosyjska agencja TASS, w dekrecie zapisano, że ze służby będą zwolnieni żołnierze, marynarze, sierżanci i brygadziści, których okres służby wojskowej w ramach poboru już upłynął.

Ponadto zgodnie z rosyjskim prawem zabronione jest wysyłanie poborowych do walk poza granicami kraju. Sam pobór zrealizowany ma zostać w niemal wszystkich regionach Rosji. Pominięte mają zostać jedynie „niektóre obszary na dalekiej północy”.

