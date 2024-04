W czwartek w Brukseli odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO w związku z 75. rocznicą istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef polskiej dyplomacji przekazał, że zapadła decyzja o ustanowieniu misji natowskiej.

Jak tłumaczył, ruch państw NATO nie oznacza, że wchodzimy do wojny. – Ale to znaczy, że będziemy teraz mogli wykorzystać koordynujące, szkoleniowe, planistyczne, zdolności Sojuszu do wspierania Ukrainy w bardziej skoordynowany sposób – tłumaczył Sikorski.

Radosław Sikorski: Ważne, żeby Władimir Putin to zrozumiał

— Ważne by było, żeby Władimir Putin zrozumiał, że planujemy, jak trzeba, to na parę lat. Ważne by zrozumiał, że nie jest w stanie wygrać w ciągu paru miesięcy, czy w ciągu nawet roku, czy dwóch. Jako Sojusz Północnoatlantycki jesteśmy 20 razy bogatsi od niego i jak trzeba będzie, to stać na długotrwały konflikt – podkreślił szef polskiego MSZ. Przedstawiciel Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej skomentował te słowa w rozmowie z RIA Novosti.

Wcześniej w Kwaterze Głównej NATO, podczas ceremonii z okazji 75-lecia podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, Sikorski przekonywał, że „jesteśmy tam, gdzie nasze miejsce” . – W towarzystwie państw demokratycznych, pośród przyjaciół i w domu. Stawiając opór jak skała, ponownie zwyciężymy – mówił minister spraw zagranicznych.

W czwartek NATO kończy 75 lat. 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie dwanaście krajów podpisało Traktat Północnoatlantycki, powołując Sojusz do życia. Polska przystąpiła do NATO 12 marca 1999 r. wraz z Czechami i Węgrami i od tego czasu stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa Paktu Północnoatlantyckiego. Wydatki naszego kraju na zbrojenia w 2023 roku wyniosły 3,9 proc. polskiego PKB, co znacząco przewyższa wartość 2 proc. wynikającą z zobowiązań sojuszniczych.

