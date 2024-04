Szmyhal o wizji upadku Ukrainy: Wtedy wybuchnie III wojna światowa

Premier Ukrainy powiedział w wywiadzie dla BBC, że jeśli jego kraj przegra z Rosją, to wybuchnie III wojna światowa. Denys Szmyhal chce wywrzeć presję na Kongresie USA, by odblokowano pomoc w wysokości 61 mld dolarów. Izba Reprezentantów ma głosować nad pakietem jeszcze w sobotę.

Prezydent Joe Biden oświadczył, że podpisze pakiet natychmiast po jego przyjęciu przez Kongres, „aby wysłać światu wiadomość: stoimy po stronie naszych przyjaciół”.

– Potrzebujemy tych pieniędzy na wczoraj, a nie dziś czy jutro – oświadczył i dodał, że jeżeli pomoc nie nadejdzie, to Ukraina nie będzie w stanie się bronić, a w konsekwencji upadnie. – W takim wypadku globalny system bezpieczeństwa zostanie zniszczony, a świat będzie musiał zbudować nowy – wyjaśnił.

Premier Ukrainy w USA. Apelował do kongresmenów o pomoc

Ukraiński premier przestrzegał też, że po zwycięstwie Rosji może wybuchnąć wiele konfliktów, co w konsekwencji doprowadzi do III wojny światowej. BBC zwraca uwagę, że w podobnie alarmującym tonie wypowiadał się jeszcze w ubiegłym roku Wołodymyr Zełenski. Przekonywał wówczas, że w razie upadku Ukrainy, Putin ruszy na Polskę, doprowadzając do światowego konfliktu zbrojnego.

Pytany o oświadczenie republikańskiego przewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Michaela McCaula, który stwierdził, że członkowie jego partii są „zarażeni rosyjską propagandą”, Szmyhal odparł, że powinniśmy zrozumieć, że dezinformacja i propaganda wpływa w USA na wielu ludzi. Przyznał, że podobna sytuacja ma miejsce w Unii Europejskiej oraz w samej Ukrainie.

Czytaj też:

Tusk komentuje, co dzieje się w Brukseli. Pisze o „zamianie słów na kule”Czytaj też:

Kwaśniewski bez wątpliwości: Sytuacja staje się dramatyczna. Wtedy Putina będziemy mieli na Bugu