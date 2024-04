Zełenski jest przekonany, że Putin się boi. Wspomniał też o Ukraińcach: Nie będę kłamał

– Uwierzcie mi, Putin bardzo się nas boi – powiedział Wołodymyr Zełenski w najnowszym wywiadzie dla brazylijskich mediów. – Jestem tego pewien, a jemu pewności brakuje. Pewni siebie ludzie, którzy mają dużą armię, wielkie zasoby nie grożą światu bronią jądrową. Odważni ludzie nie zagrażają cywilizacji, wszystkim żywym istotom. Z tych powodów portret psychologiczny Putina jest dla mnie oczywisty. Wiedząc o tym, musimy twardo stąpać po ziemi – kontynuował prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski postawił sprawę jasno: Nie będę kłamał

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraińcy wciąż wierzą w zwycięstwo ojczyzny i doceniają wysiłki podejmowane przez żołnierzy, aby rosyjscy okupanci opuścili ich terytorium. – Jeśli chodzi o zmęczenie, nie będę kłamał, jest odczuwalne. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Nawet jeśli idziesz do pracy, którą kochasz, wieczorem wracasz do domu zmęczony. Ale to nie znaczy, że rano nie pójdziesz do pracy – powiedział, posługując się przykładem z życia codziennego. Prezydent zapewnił, że Ukraińcy będą bronić wartości współczesnego świata.

Wywiad Wołodymyra Zełenskiego został opublikowany w momencie, kiedy ważą się losy dalszej amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Kilka dni temu Mike Johnson zapowiedział, że Izba Reprezentantów USA zajmie się tą sprawą jeszcze w tym tygodniu.

Decyzja o nadaniu tempa procedowaniu pakietu wsparcia miała zostać podjęta m.in. z powodu alarmujących raportów amerykańskiego wywiadu dotyczących wojny, którą Rosja wywołała w Ukrainie. O tym, że sytuacja Ukrainy jest bardzo trudna, w ostatnich dniach publicznie mówił dyrektor CIA. William Burns stwierdził, że bez amerykańskiej pomocy Ukraina może ponieść klęskę na polu walki jeszcze przed końcem 2024 roku.

