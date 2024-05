Szefowa łotewskiego MSZ ujawnia: Część sojuszników Ukrainy już to robi

Dotychczas zachodni sojusznicy, przekazując Kijowowi sprzęt wojskowy mieli naciskać, by nie był on wykorzystywany do uderzeń w rosyjskie terytorium. Nowa szefowa łotewskiej dyplomacji przekonuje w wywiadzie dla „Europejskiej Prawdy”, że nastąpiła zmiana w tej kwestii.

– Już teraz są kraje, które dostarczają Ukrainie broń bez takich ograniczeń – zapewniła Baiba Braže nie precyzując, o które państwa chodzi. Jak tłumaczy, nie mówi się o tym publicznie, a wydanie ewentualnej zgody dyskutowane jest za zamkniętymi drzwiami.

„Oczywiście nie wszystko jest ogłaszane publicznie”

– Oczywiście nie wszystko jest ogłaszane publicznie, a jeszcze lepiej nie mówić tego na głos do pewnego momentu. Najważniejsze jest wywarcie wpływu na polu bitwy. Bo tutaj jest wybór: czy powiedzieć coś głośno, czy po prostu to zrobić to, co konieczne – oceniła.

Szefowa łotweskiego MSZ powołuje się w tej kwestii na prawo międzynarodowe i wyjaśnia, że skoro Moskwa atakuje obiekty na terytorium Ukrainy, to Kijów ma prawo odpowiedzieć.

Tymczasem, jak wynika z analiz Instytutu Badań nad Wojną, siły rosyjskie mogą zdecydować się na natarcie z północy od Awdijwki w kierunku rejonu Torecka, aby wspomóc rosyjskie działania ofensywne w pobliżu Czasiw Jaru. Prawdopodobnie wymagałoby to od Rosjan zastosowania taktycznej pauzy w celu skoncentrowania sił na taką operację.

Jednocześnie wojska ukraińskiej wykorzystują z sukcesem sprzęt, jaki od pewnego czasu płynie ze Stanów Zjednoczonych. Kijów przeprowadził ostrzał Krymu przy użyciu amerykańskich rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Choć rosyjski MON informował o przechwyceniu sześciu z nich, i tak okolice Symferopola i Dżankoj zostały zaatakowane, a ruch na Moście Krymskim był czasowo wstrzymany.

