Zełenski w 800. dniu wojny o ofensywie Rosji. „Stoimy przed nowym etapem wojny”

Piątek 3 maja to 800. dzień wojny w Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabrał tego dnia głos, ostrzegając przed prawdopodobną nową ofensywą Rosji.

Zełenski o ofensywie Rosji: Stoimy przed nowym etapem wojny

3 maja Zełenski spotkał się z kadetami w Chmielnickim w ramach obchodów święta Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. To tam ukraiński prezydent ostrzegał przed rosyjskimi przygotowaniami do próby rozszerzenia działań wojennych.

– Dziś mija 800. dzień wojny. Jest to niezwykle trudna i ciężka droga, którą musiał przejść nasz kraj, droga, którą wciąż musimy podążać, aby zakończyć wojnę na uczciwych warunkach, na warunkach Ukrainy – mówił Zełenski. Kwestia zakończenia wojny, również poprzez negocjacje pokojowe pojawia się coraz częściej w komentarzach ukraińskich polityków i wojskowych.

– Teraz stoimy przed nowym etapem wojny – stwierdził ukraiński prezydent. – Okupant przygotowuje się do próby rozszerzenia działań ofensywnych. A my wszyscy razem, wszyscy Ukraińcy, nasi żołnierze, nasze państwo, nasi sojusznicy, musimy zrobić wszystko, aby udaremnić rosyjskie plany. Musimy udowodnić, że okupant nie będzie w stanie osiągnąć swoich celów w żadnych okolicznościach, bez względu na to, co zrobi i jak podle się zachowa. Ukraina i tak zwycięży – dodał.

Cameron: Ukraina ma prawo atakować cele w Rosji

W trakcie czwartkowej wizyty w Kijowie szef brytyjskiego MSZ David Cameron udzieli wypowiedzi Agencji Reutera. Zapewnił kontynuację pomocy dla broniącej się przed Rosją Ukrainy i zapewnił, że Wielka Brytania nie będzie jej ograniczać w wyborze miejsca uderzeń w walce z Rosją.

– Będziemy co roku przekazywać trzy miliardy funtów tak długo, jak będzie to konieczne – zapewnił Cameron, dodając, że część ze sprzętu jest dostarczana w momencie, w którym trwała wizyta.

Szef brytyjskiego MSZ przekazał również, że Ukraina ma prawo użyć broni dostarczonej przez Londyn do uderzenia w cele w Rosji i że od Kijowa zależy, czy to zrobi. – Ukraina ma takie prawo. Tak jak Rosja uderza na Ukrainę, można zatem całkowicie zrozumieć, dlaczego Ukraina czuje potrzebę zapewnienia sobie obrony – podkreślił Cameron.

