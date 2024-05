Bunt w rosyjskiej armii. Żołnierze publikują nagranie

Nagranie pojawiło się w niedzielę na niezależnym rosyjskim telegramowym kanale Astra. Pochodzi z okupowanej części odwodu chersońskiego w Ukrainie. Pojawiają się na nim żołnierze 28. pułku 70. dywizji grupy „Dniepr” oddziału „Burza”.

Żołnierze odmawiają wykonania rozkazu

Z ust wojskowych słyszymy wprost: odmówili wykonania rozkazu i pójścia na śmierć. – Nie pojechaliśmy na misję. Po 11 miesiącach służby nie dostaliśmy ani jednego dnia urlopu, nic – słyszymy.

I dalej. – Uczestniczyliśmy w walkach, zostaliśmy ranni, ale nie pozwolono nam udać się na zwolnienie. Teraz zebraliśmy się w szóstkę, żeby zaapelować do was, jeśli coś nam się stanie – mówił żołnierz.

Wojskowi mają nie być traktowani dobrze przez dowódców. Kolejny z nich mówi w podobnym tonie i wskazuje na podobne powody buntu. – Mamy do czynienia z całkowitym zerwaniem umowy – tłumaczył.

– Nikt nie anulował tu kodeksu pracy - 28 dni roboczych urlopu. My, jeśli napisalibyśmy wniosek o urlop, zostalibyśmy natychmiast wysyłani do jakiejś dziury, z której już nikt nie wraca. (...) Teraz wysyłają nas do kolejnego miejsca. Odmówiliśmy – powiedział wojskowy.

Rekordowa liczba rosyjskich dezerterów

Jak zauważa wp.pl powołując się na raport brytyjskiego wywiadu z końcówki kwietnia, liczba żołnierzy skazanych w Rosji za dezercję osiągnęła w marcu rekordową ilość. W ciągu miesiąca wyniosła ona 684 osoby, a od początku napaści na Ukrainę – 7,4 tys. osób.

„Wielu żołnierzy, którzy zostali schwytani i stanęli przez wojskowym sądem, otrzymali wyroku w zawieszeniu, po czym wrócili do swoich jednostek i na linię frontu. Równocześnie liczba wniosków o azyl składanych w krajach zachodnich przez obywateli Rosji unikających służby wojskowej osiągnęła rekordowy poziom” – pisze brytyjskie ministerstwo obrony.

