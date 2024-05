Barbarzyński atak Rosjan na Charków. „Putin może rozpowszechniać kłamstwa, ale to są jego czyny”

Kilka dni temu agencja Reutera, powołując się na cztery rosyjskie źródła, poinformowała, że Władimir Putin jest rzekomo gotowy zamrozić wojnę w Ukrainie na podstawie wynegocjowanego zawieszenia broni, w którym warunkiem będzie uznanie obecnej linii frontu. Do tych doniesień odniósł się m.in. rzecznik Kremla.

Nie trzeba było czekać długo na to, aby słowa Dmitrija Pieskowa, który przekonywał, że „Rosja jest otwarta na dialog”, zostały boleśnie zweryfikowane. W sobotę 25 maja rosyjscy żołnierze za cel obrali wielkopowierzchniowy sklep budowlany w Charkowie. W wyniku ataku zmarło 12 osób, ponad 40 zostało rannych.

Barbarzyński atak na Charków. Kułeba: To są czyny Putina

„Putin może rozpowszechniać dowolne kłamstwa, ale to są jego czyny. Barbarzyńskie zbrodnie wojenne przeciwko cywilom. Duże centrum handlowe w Charkowie. Sobota. Potworne uderzenie w celu zmaksymalizowania liczby ofiar. Nie może okupować Charkowa, więc próbuje go zgładzić” – podsumował Dmytro Kułeba. Minister spraw zagranicznych Ukrainy do wpisu na portalu X (dawnym Twitterze – red.) dodał nagranie, na którym widać słup czarnego dymu unoszący się nad sklepem budowlanym.

Dmytro Kułeba zaapelował po raz kolejny do sojuszników o wspieranie Ukrainy. Jak wskazał, istnieją dwa sposoby, które mogą zapobiec kolejnym atakom rosyjskich okupantów. Jednym z nich są dalsze dostawy systemów obrony powietrznej dla Ukrainy, a drugim zezwolenie na „zestrzeliwanie rosyjskich samolotów wojskowych, zanim zrzucą bomby na Charków, inne miasta i ich społeczności”. „Zapewnienie Ukrainie dodatkowej obrony powietrznej i wsparcie ukraińskich ataków na cele wojskowe w Rosji. Trzeba działać teraz” – powtórzył szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

