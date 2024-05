Scholz zdradził, co usłyszał od Putina. Te słowa wprawiają w osłupienie

W ramach Festiwalu Demokracji Olaf Scholz spotkał się z obywatelami. Okazją do rozmów była 75. rocznica podpisania ustawy zasadniczej. Kanclerz Niemiec sięgnał pamięcią do spotkania, które miało miejsce na Kremlu w lutym 2022 roku. Szef niemieckiego rządu zdradził, co powiedział mu Władimir Putin tuż przed tym, jak zaatakował Ukrainę. Słowa rosyjskiego przywódcy dotyczyły przede wszystkim granic w Europie.

Z relacji Olafa Scholza wynika, że prezydent Rosji próbował przekonywać, że granice państw można zmienieć siłą, niezależnie od obowiązujących przepisów prawnych. Władimir Putin miał także stwierdzić, że Ukraina i Białoruś są tak naprawdę częściami Rosji, a nie suwerennymi krajami. Polityk powtórzył również swoja narrację dotyczącą rzekomego reżimu nazistowskiego w Ukrainie, która była powtarzana od pierwszych dni inwazji.

Władimir Putin pokusił się również o krytykę Niemiec twierdząc, że kraj podburza do wojny poprzez deklaracje pomocy Ukrainie. W odpowiedzi Olaf Scholz stwierdził, że jego państwo zapewnia Ukrainie możliwość obrony właśnie po tym, aby nie doszło do wojny z udziałem członków NATO. Przy okazji podkreślał, że skutki starć zbrojnych poniosą nie tylko Rosjanie, ale również Ukraińcy. – Na froncie zginie bardzo wielu obywateli Rosji. Poniosą śmierć tylko po to, żeby za 100 lat w podręcznikach do historii było napisane, że Władmir Putin podbił kilka kilometrów powierzchni sąsiada. Przecież on tego nawet nie przeczyta – wyjaśniał niemiecki kanclerz.