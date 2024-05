Stoltenberg zapowiada miliardy euro wsparcia dla Ukrainy. Tyle zapłacą sojusznicy

Jens Stoltenberg przemawiał po spotkaniu szefów spraw zagranicznych NATO w Pradze.

–Zaproponowałem, by sojusznicy zaangażowali się w wieloletnie zobowiązanie finansowe dla Ukrainy. Musimy utrzymać ten poziom wsparcia tak długo, jak będzie to konieczne. Wreszcie omówiliśmy drogę Ukrainy do członkostwa w NATO – mówił Stoltenberg.

Finansowe wsparcie dla Ukrainy. 40 mld euro rocznie

–Ustanowimy mechanizm finansowego wsparcia dla obronności Ukrainy, w wysokości, oby, 40 miliardów dolarów rocznie. Do którego połowę wpłacą Stany Zjednoczone, a reszta tak, jak Stany Zjednoczone w proporcji do PKB, co wydaje mi się słuszna zasadą – dodał. Wyjaśnił, że sojusznicy powinni utrzymać przynajmniej ten poziom pomocy tak długo, jak długo będzie to potrzebne.

Stoltenberg zaznaczył po raz kolejny, że prawo Ukrainy do samoobrony nie jest eskalacją.

– Samoobrona jest podstawowym prawem. Jest ono zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych. Ukraina ma prawo i obowiązek chronić swoich obywateli, a my mamy prawo pomóc Ukrainie w utrzymaniu jej prawa do samoobrony – powiedział.

Podczas spotkania NATO w stolicy Czech, w którym uczestniczy sekretarz stanu USA Antony Blinken, omówiony zostanie pakiet pomocowy dla Ukrainy, który zostanie przedstawiony na szczycie NATO w Waszyngtonie w lipcu.

Podczas spotkania ministrów planowane są rozmowy na temat planu przedstawionego przez Stoltenberga w kwietniu w sprawie ram, które przeniosłyby odpowiedzialność za pomoc wojskową i cywilną dla Ukrainy z nieformalnej grupy kierowanej przez USA do formalnych struktur sojuszu.

