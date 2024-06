Bezczelna teoria Putina. Zełenski odpowiada kpiną: Legitymacja towarzysza

Władimir Putin podczas sesji plenarnej Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu odpowiedział na serię pytań, wśród których nie zabrakło tych dotyczących wojny w Ukrainie, którą rosyjska propaganda określa jako „specjalną operację militarną”. Kremlowski satrapa w swoją wypowiedź wplótł szereg kłamstw, podważając legalność ukraińskich władz.

Bezczelna teoria Władimira Putina. „Rosja jest na to gotowa”

Putin podkreślił, że w kodeksie karnym znajdują się odpowiednie artykuły dotyczące „uzurpowania władzy i wygląda na to, że mamy do czynienia z takim stanem rzeczy w Ukrainie”. Jednocześnie zaznaczył, że „negocjacje wciąż są możliwe”, ponieważ istnieją przepisy, które wskazują, komu władza w takim przypadku powinna zostać przekazana.

– A więc, jeśli istnieje chęć negocjowania, można znaleźć do tego odpowiednie osoby – stwierdził. – Rosja jest na to gotowa. Tylko powtarzam: na warunkach, które uzgodniliśmy, rozpoczynając negocjacje w Mińsku, a następnie w Stambule, a nie na podstawie jakichś wymysłów – podsumował w bezczelny sposób, nazywając „wymysłami” dążenia Ukrainy do wypędzenia rosyjskich okupantów i odzyskania swoich ziem w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Zełenski kpi: Legitymację towarzysza Putina uznaje tylko sam towarzysz Putin

Głos w sprawie zabrał Wołodymyr Zełenski, który stwierdził, że Władimir Putin jest jedyną osobą, która uznaje obecnego rosyjskiego „prezydenta”. – Tylko naród ukraiński może uznać legalność swojego prezydenta. Naród ukraiński dokonał wyboru i jestem wdzięczny za jego wsparcie. Nasi ludzie są wolni. Szczerze mówiąc, walczymy właśnie o to – powiedział Zełenski. – Legitymację towarzysza Putina uznaje tylko sam towarzysz Putin. Tylko Putin wybiera Putina. Rosjanie są scenografią, jest tylko jeden wykonawca – analizował prezydent Ukrainy.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Tak Putin może zadrwić z NATO. Gen. Stanisław Koziej: Błyskawiczna operacjaCzytaj też:

Polska poderwała myśliwce po atakach przy granicy. „To była bardzo pracowita noc”