Orban przedstawił propozycję Zełenskiemu. Prezydent Ukrainy pominął temat

We wtorek 2 lipca Viktor Orban udał się z wizytą do Kijowa. Była to pierwsza podróż premiera Węgier do Ukrainy w czasie trwającej od 24 lutego 2022 roku pełnowymiarowej, rosyjskiej inwazji. Orban w czasie rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim podkreślił, że docenia podejmowane starania, aby promować wizję planu pokojowego, którą sformułował ukraiński prezydent.

Orban przedstawił propozycję Zełenskiemu. Chodzi o wojnę w Ukrainie

– Poprosiłem prezydenta, aby zastanowił się, czy możemy odwrócić kolejność i przyspieszyć rozmowy pokojowe, wprowadzając najpierw zawieszenie broni – powiedział Viktor Orban podczas konferencji prasowej, w czasie której wraz z Wołodymyrem Zełenskim omówili przebieg rozmów. Premier Węgier podkreślił, że zawieszenie broni, które miałoby wyznaczony termin obowiązywania, realnie zwiększałoby szanse na przyspieszenie przeprowadzenia negocjacji.

– Omówiłem tę możliwość z prezydentem i jestem wdzięczny za jego szczere odpowiedzi – podsumował ten wątek Viktor Orban, nie ujawniając żadnych szczegółów. Wołodymyr Zełenski, który na konferencji przemawiał przed premierem Węgier, nie odniósł się do tej kwestii.

Viktor Orban z wizytą w Kijowie. Krótki komentarz rzecznika Kremla

O komentarz w sprawie wizyty Viktora Orbana w Kijowie był pytany rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow przedstawił stanowisko Moskwy dosłownie w kilku zdaniach. – Nie oczekujemy niczego i prawdopodobnie nie do nas należy komentowanie tej kwestii – rzucił rzecznik Kremla. – Węgry objęły prezydencję w Radzie UE i muszą wykonywać swoje obowiązki – dodał w dalszej części wypowiedzi. Jednocześnie podkreślił, że Viktor Orban „jest dobrze znany jako polityk, który wie, jak bronić interesów swojego kraju w dość stanowczy sposób".

Czytaj też:

Rosja rozwija wojnę hybrydową. „Przez trzy lata nie zrobiono wiele. Czas przygotować Putinowi odpowiedź”Czytaj też:

Julia Nawalna uderzy w Putina. Ma nową rolę