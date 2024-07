Skandaliczne słowa na konferencji Putina i Orbana. Do tego rosyjski satrapa chce zmusić Ukrainę

Kilka dni temu Viktor Orban udał się z wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się twarzą w twarz z Wołodymyrem Zełenskim. Jednym z poruszonych tematów była rosyjska agresja na Ukrainę. Premier Węgier poinformował, że poprosił prezydenta Zełenskiego, aby zastanowił się, czy „możemy odwrócić kolejność i przyspieszyć rozmowy pokojowe, wprowadzając najpierw zawieszenie broni”.

W piątek 5 lipca Viktor Orban pojechał do Rosji, aby spotkać się z Władimirem Putinem. „Misja pokojowa trwa. Drugi przystanek: Moskwa” – napisał w mediach społecznościowych premier Węgier. W rogu opublikowanej fotografii umieszczone zostało logo węgierskiej prezydencji w UE, co sugeruje, że polityk miał unijny mandat do prowadzenia swojej misji. Taki obrót spraw wywołał lawinę komentarzy.

Putin rozmawiał z Orbanem. Skandaliczne słowa rosyjskiego satrapy

Rozmowa Władimira Putina i Viktora Orbana trwała ok. 2,5 godziny. Po jej zakończeniu odbyła się wspólna konferencja prasowa, na której rosyjski satrapa powtarzał kłamstwa rozpowszechniane przez kremlowską propagandę. Próbował przedstawić zakłamaną wizję rzeczywistości, w której to rzekomo Rosja dąży do pokoju.

– Nasza inicjatywa pokojowa została przedstawiona całkiem niedawno na moim spotkaniu z kierownictwem rosyjskiego MSZ. Jej wdrożenie, jak nam się wydaje, umożliwiłoby zaprzestanie działań wojennych i rozpoczęcie negocjacji – powiedział Władimir Putin. – I nie powinien to być tylko rozejm lub tymczasowe zawieszenie broni, ani pewnego rodzaju przerwa, którą reżim kijowski mógłby wykorzystać do uzupełnienia strat, przegrupowania i ponownego uzbrojenia. Rosja opowiada się za pełnym i ostatecznym zakończeniem konfliktu – kontynuował. Władimir Putin ocenił również, że Kijów „nadal nie jest gotowy do porzucenia idei prowadzenia wojny do zwycięskiego końca”.

Warto przypomnieć, że Władimir Putin przedstawił niedawno Ukrainie skandaliczną „propozycję” pokojową. Powtórzył ją również w obecności Viktora Orbana. Na mocy „porozumienia” ukraińskie siły miałyby wycofać się z terytorium czterech obwodów Ukrainy, których część jest obecnie okupowana przez Rosję.

