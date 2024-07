Ukraina reaguje na skandaliczne słowa Putina. Odpowiedź to cztery słowa

Nie milkną echa wizyty Viktora Orbana w Moskwie. Premier Węgier kilka dni po tym, jak rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, usiadł do jednego stołu z Władimirem Putinem. W czasie obu spotkań jednym z tematów była rosyjska agresja na Ukrainę. Orban poinformował, że poprosił prezydenta Zełenskiego, aby zastanowił się, czy można „odwrócić kolejność i przyspieszyć rozmowy pokojowe, wprowadzając najpierw zawieszenie broni”.

Orban w Moskwie. Putin o „inicjatywie pokojowej”

Władimir Putin podczas wspólnej konferencji z Orbanem w Moskwie przedstawił rosyjską wizję pokoju. – Nasza inicjatywa pokojowa została przedstawiona całkiem niedawno na moim spotkaniu z kierownictwem rosyjskiego MSZ. Jej wdrożenie, jak nam się wydaje, umożliwiłoby zaprzestanie działań wojennych i rozpoczęcie negocjacji – powiedział rosyjski satrapa.

– I nie powinien to być tylko rozejm lub tymczasowe zawieszenie broni, ani pewnego rodzaju przerwa, którą reżim kijowski mógłby wykorzystać do uzupełnienia strat, przegrupowania i ponownego uzbrojenia. Rosja opowiada się za pełnym i ostatecznym zakończeniem konfliktu – kontynuował.

Władimir Putin ocenił również, że Kijów „nadal nie jest gotowy do porzucenia idei prowadzenia wojny do zwycięskiego końca”. Dodał także, że warunkiem zakończenia konfliktu jest wycofanie się przez Ukraińców z czterech obwodów swojej ojczyzny, które obecnie są częściowo okupowane przez Rosję.

Ukraina reaguje na słowa Putina. „Wynoście się”

Na odpowiedź Ukrainy nie trzeba było długo czekać. Były doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko napisał, że warunek jest prosty. „Wynoście się z Ukrainy” – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odniosło się do wizyty Orbana w Moskwie. „Zasada »żadnych porozumień w sprawie Ukrainy bez Ukrainy« pozostaje dla naszego kraju nie do złamania i wzywamy wszystkie państwa do jej ścisłego przestrzegania” – podkreślono w wydanym oświadczeniu. Jak dodano, ukraińska formuła, którą przedstawił Wołodymyr Zełenski, pozostaje jedynym realistycznym sposobem na przywrócenie sprawiedliwego pokoju.

