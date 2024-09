Nadchodzi koniec ery Putina? Rosjanie są sfrustrowani

W najnowszym badaniu rosyjskiej Fundacji Opinii Publicznej niemal co trzeci ankietowany wyraził „oburzenie” lub „niezadowolenie” w związku z działaniami Kremla w ostatnim miesiącu. Wśród przyczyn takiego wyniku sondażu wskazuje się wtargnięcie sił ukraińskich do obwodu kurskiego. W badaniu opinii publicznej odnotowano również spadek poparcia dla Władimira Putina.

Sondaż przeprowadzono pod koniec sierpnia. Poprzednie wykazały mniejszy odsetek niezadowolonych respondentów. Ankieta z 11 sierpnia wykazała 25 proc. niezadowolonych, a z 28 lipca – 18 proc. Ostatni raz tak duży wskaźnik niezadowolenia odnotowano w badaniu z listopada 2022, tuż po częściowej mobilizacji w Rosji, która nie wzbudziła entuzjazmu wśród obywateli.

Nadchodzi koniec ery Putina?

Ankietowanych pytano również o ich poparcie dla Władimira Putina. W okresie 12-18 sierpnia wyniosło on ono 73,6 proc. i spadło o 3,5pp w stosunku do poprzedniego badania. Jest to rekordowy spadek poparcia od początku inwazji Rosji na Ukrainę. W badaniu z 30 sierpnia odnotowano kolejny spadek – tym razem o 1,2pp.

Należy podkreślić, że sondaże publikowane przez instytucje państwowe nie są wiarygodne i nie odzwierciedlają rzeczywistych nastrojów społecznych. Są częścią kampanii informacyjnych realizowanych na zlecenie prezydenta.

Nowa taktyka Kremla?

"Kreml prawdopodobnie liczy, że częściowe uznanie społecznych nastrojów uchroni go przed oskarżeniami o ignorowanie niepokojów Rosjan związanych z wtargnięciem Ukrainy (do obwodu kurskiego – red.)" – komentuje Ukraińska Prawda.

"Wydaje się, że Kreml rozpoczął skomplikowaną kampanię informacyjną mającą na celu wyjaśnienie opinii publicznej, dlaczego Rosja przedkłada utrzymanie ofensywy we wschodniej Ukrainie nad natychmiastowym wyrzuceniem sił ukraińskich z obwodu kurskiego" – dodano.

Czytaj też:

Ukraińcy zestrzelili rosyjski odrzutowiec z ręcznej wyrzutni. Jest nagranieCzytaj też:

Łukaszenkę namawiano, by zdradził Putina? „Plujcie na tę Rosję”