Putin spełnił haniebną „obietnicę”. Tragiczne doniesienia z Ukrainy

W poniedziałek 1 czerwca Wołodymyr Zełenski uprzedzał obywateli, że Rosjanie mogą przeprowadzić kolejny zmasowany atak na ukraińskie miasta i apelował do mieszkańców, aby zwracali uwagę na alarmy i stosowali się do zaleceń służb. W ubiegłym tygodniu Moskwa zapowiedziała, że planuje „systematyczne uderzenia na wojskowe cele i centra decyzyjne w Kijowie”.

We wtorek nad ranem Rosjanie przeprowadzili ataki z użyciem rakiet i dronów na Kijów, Dniepr i Charków, w wyniku których zginęło jedenaście osób, a blisko 100 zostało rannych. Jak przekazał Witalij Kliczko, burmistrz stolicy Ukrainy, w wyniku ostrzału w płomieniach stanęły dwa budynki mieszkalne – dziewięcio- i dwudziestoczteropiętrowy. Są informacje o poszkodowanych uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. „Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo” – podano.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami zostały uruchomione niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. „Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – czytamy w komunikacie. DORSZ zapewniło, że stale monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Przed godz. 4:00 poinformowano, że operowanie wojskowego lotnictwa zostało zakończone. Jak zapewniono, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

