Zełenski dopiero go zwolnił, a już oferuje mu nową funkcję. Fedorow zdecydował

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował Mychajłowi Fedorowowi kilka stanowisk w strukturach władzy, w tym funkcję wicepremiera ds. rozwoju technologicznego. Były minister obrony odmówił. Jak informuje portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła, Fedorow nie rozumie powodu odwołania go ze stanowiska ministra obrony i nie przekona go żadna inna funkcja w rządzie oprócz powrotu na stanowisko dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Fedorow kontra Syrski. Na koniec nie ma ani jednego, ani drugiego

Według źródeł portalu były minister argumentował, że realizacja jego strategii powstrzymania Rosji nie będzie możliwa bez uprawnień, jakie daje tylko ministerstwo obrony. W rozmowie z prezydentem przekonywał, że po mianowaniu Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy dotychczasowy zespół resortu mógłby natychmiast rozpocząć wspólną pracę nad transformacją Sił Obrony. Powołanie nowej osoby oznaczałoby konieczność poświęcenia wielu miesięcy na zbudowanie zespołu.

Portal podkreśla, że po odwołaniu Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy armii przestała istnieć formalna przesłanka, na którą powoływał się wcześniej Zełenski, gdy uzasadniał, dlaczego nie zamierza zgłaszać kandydatury Fedorowa na ministra obrony w nowym rządzie.

Oferta Zełenskiego i cisza Fedorowa

We wtorek wieczorem Zełenski poinformował, że zaproponował Fedorowowi stanowisko związane z rozwojem technologicznym państwa. – Spotkałem się dziś również z Mychajłem Fedorowem. Zaproponowałem mu odpowiedzialne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa – napisał w Telegramie. Fedorow publicznie nie komentował ani nie odrzucał propozycji.

Powodem odwołań był rzekomy konflikt między Fedorowem a generałem Syrskim. Zełenski musiał wybrać między jednym z nich i padło na Fedorowa, który uchodzi za specjalistę od nowych technologii i wdrażania ich do ukraińskiej armii. Po jego dymisji w Kijowie i innych miastach przez kilka dni organizowano protesty – uczestnicy domagali się przywrócenia Fedorowa, odejścia Syrskiego, a później mianowania dowódcą generała Mychajła Drapatego. W poniedziałek weterani i inicjatorzy demonstracji oświadczyli, że do piątku oczekują decyzji kadrowych.

We wtorek Zełenski mianował Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych. Syrskiemu podziękował za „silne pozycje Ukrainy na froncie".

Czytaj też:

Zełenski chciał odświeżyć rząd, wywołał kryzys. „Ta decyzja obróciła się przeciwko niemu” Czytaj też:

Burza po decyzji Zełenskiego. „Kryzys etyczny w zespole prezydenta”