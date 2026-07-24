Nowa fala rosyjskich ataków. Nie żyją cywile, uszkodzono też budynek konsulatu

Rosja przeprowadziła kolejną falę ataków na Ukrainę. W piątek rosyjskie wojska uderzyły zarówno w obwód kijowski, jak i w Słowiańsk w obwodzie donieckim. Według przekazanych informacji zginęło co najmniej 11 osób, a kilkadziesiąt kolejnych zostało rannych. Wśród uszkodzonych obiektów znalazł się również budynek honorowego konsulatu Łotwy.

Rosja uderzyła w obwód kijowski w ciągu dnia

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w rosyjskim ataku rakietowym na obwód kijowski zginęło sześć osób. Jak przekazał, rannych zostały dziesiątki ludzi, a na miejscu trwała akcja ratunkowa.

Alarm o zagrożeniu atakiem pociskami balistycznymi ogłoszono przed południem w Kijowie, obwodzie kijowskim i innych regionach Ukrainy. Według ukraińskich źródeł rakiety nadlatywały z kierunku północnego. To zwróciło szczególną uwagę, bo Rosja zaatakowała za dnia, a nie nocą, jak działo się to częściej w ostatnim czasie.

Zełenski ponownie zaapelował też do partnerów o wsparcie obrony powietrznej, podkreślając, że priorytetem pozostają rakiety do systemów Patriot.

Bombowy atak na Słowiańsk. Zginęło pięć osób

Tego samego dnia rosyjskie wojska zrzuciły na Słowiańsk w obwodzie donieckim dwie bomby lotnicze. Szef władz obwodowych Wadym Fiszaszkin poinformował, że w ataku zginęło pięć osób, a dziewięć zostało rannych.

Uszkodzonych zostało 10 domów prywatnych, przedsiębiorstwo oraz budynek honorowego konsulatu Łotwy. Z informacji przekazanych przez łotewskie media wynika, że honorowy konsul Aleksander Pawienko nie ucierpiał.

Reakcja Polski po rosyjskich uderzeniach

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór napisał, że Polska „z głębokim oburzeniem potępia kolejne brutalne ataki Rosji na Kijów i Słowiańsk”. Podkreślił, że śmierć cywilów oraz uderzenie w Konsulat Honorowy Łotwy są kolejnym dowodem barbarzyństwa Moskwy i łamania prawa międzynarodowego. W komunikacie MSZ wyrażono też solidarność z Ukrainą i Łotwą oraz współczucie dla rodzin ofiar.

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